Chcą się porozumieć w sprawie Kumieli

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej (25 września) elbląscy radni będą głosować nad projektem uchwały zezwalającym prezydentowi Elbląga na zawarcie porozumienia z Wodami Polskimi dotyczącym utrzymania w czystości koryta Kumieli. Co będzie w tym porozumieniu? Na razie nie wiadomo.

Zgodnie z prawem koryto rzeki jest własnością Skarbu Państwa, reprezentowanym w tej kwestii przez PGW Wody Polskie, dlatego, by miasto mogło skuteczniej działać w kwestii regulacji Kumieli, potrzebne jest oddzielne porozumienie.

„Porozumienie to pozwoli Miastu na bardziej bezpośrednie i skuteczne działanie w zakresie utrzymania koryta rzeki Kumieli, która formalnie pozostaje własnością Skarbu Państwa. Dzięki planowanemu rozwiązaniu Elbląg uzyska możliwość szybszego reagowania i prowadzenia niezbędnych prac utrzymaniowych na newralgicznych odcinkach rzeki, co w praktyce może zmniejszyć ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień.” - czytamy w komunikacie referatu prasowego Biura Prezydenta Elbląga, który urzędnicy rozesłali do lokalnych mediów.

„Mając na uwadze minimalizowanie ryzyka wystąpienia lokalnych podtopień podczas roztopów i nawalnych opadów Gmina Miasto Elbląg może podjąć działania w celu usprawnienia czynności podejmowanych przez PGW Wody Polskie. Prace związane z utrzymaniem i konserwacją koryta rzeki Kumiela przepływającej przez miasto Elbląg mogą być realizowane na podstawie porozumienia Gminy Miasto Elbląg z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.” - to z kolei fragment uzasadnienia projektu uchwały.

Zgodnie z projektem uchwały treść porozumienia regulująca szczegółowy zakres i warunki współpracy oraz finansowania zadania zostanie dopiero wynegocjowana z Wodami Polskimi. Na podpisanie gotowego porozumienia Rada Miejska będzie musiała wyrazić zgodę w odrębnej uchwale.

Inne inwestycje

Władze miasta planują inwestycje, które maja ograniczyć ryzyko podtopień. Jedną z nich ma być przebudowa mostu w ciągu al. Grunwaldzkiej nad Kumielą. Chodzi m.in. o zwiększenie przepustu pod mostem. Cała przebudowa ma kosztować ok. 7,7 mln zł, ma być przeprowadzona do 2027 r. W tegorocznym budżecie miasta (głosowanie w tej sprawie na sesji 25 września) zabezpieczono 5 tys. zł na dokumentację projektową.

Z kolei Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji realizuje plan budowy 10 zbiorników tzw. „małej retencji”. Prowadzone są przygotowania do budowy dużego „miejskiego” zbiornika retencyjnego przy ul. Spacerowej. Prezydent wystąpił też do Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem o przyspieszenie budowy zbiornika retencyjnego (w gestii Wód Polskich] na Srebrnym Potoku na wysokości ul. Sybiraków i Marymonckiej.

Urzędnicy chcą także wybudować dodatkowy punkt pomiarowy na Kumieli w okolicach szpitala przy ul. Związku Jaszczurczego. Ma to pozwolić na lepsze monitorowanie stanu wody w rzece w newralgicznym miejscu. Dotychczas na rzece są dwa takie wskaźniki - jeden w okolicy Górnośląskiej a drugi na wysokości Marymonckiej.

Do końca grudnia powstanie też kompleksowy plan ograniczenia ryzyka powodziowego w zlewni rzeki Kumieli.