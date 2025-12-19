Czytelniczka: „To jest ulica bezprawia”

- Zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie problemu, który dotyczy ulicy Mielczarskiego. Chodzi o naganne zachowanie kierowców, którzy dewastują zieleń i chodniki. Samochody o masie powyżej 3,5 tony parkują na chodnikach i trawnikach, co stwarza poważny problem – w takiej sprawie skontaktowała się z nami nasza Czytelniczka. Zobacz zdjęcia z tego rejonu miasta.

- Apartamentowiec Mielczarskiego 49 posiada dwa podziemne parkingi, jednak lokatorzy notorycznie parkują na trawnikach i chodnikach, niszcząc zieleń. Zgłaszaliśmy już tę sprawę do Zarządu Dróg w Elblągu, Straży Miejskiej oraz Policji. Zarząd Dróg po zebraniu stwierdził, że na tej ulicy nie ma zieleni, a jedynie deptaki, oraz że nie ma chodników, ponieważ te powinny być wykonane z kostki brukowej, której brak. W związku z tym Wydział Drogowy i straż miejska nie zamierza podejmować żadnych działań – twierdzi mieszkanka Elbląga, która skontaktowała się z naszą redakcją, nazywając ten rejon „ulicą bezprawia”.

Do Urzędu Miejskiego i służb skierowaliśmy w tej sprawie szereg pytań: czy w okolicy pokazanej na zdjęciach (dołączyliśmy je też do galerii artykułu) samochody parkują zgodnie z przepisami, jeśli nie, czy są tam podejmowane interwencje i czy mogą zostać tam wprowadzone jakieś rozwiązania, które wyeliminują problemy opisywane przez mieszkańców?

- W związku z pytaniami przesyłam pismo, które otrzymaliśmy od Zarządu Dróg w Elblągu. Nadmieniam, że Straż Miejska w Elblągu reaguje na każde zgłoszenia mieszkańców i wielokrotnie podejmowała interwencje na ul. Mielczarskiego i Malborskiej. Kiedy podejmujący interwencję strażnik stwierdzi wykroczenie - podejmuje czynności zmierzające do ukarania sprawcy – podkreśla st. insp. Iwona Łojewska ze Straży Miejskiej w Elblągu.

Czego dowiadujemy się ze wspomnianego pisma (maila o zbliżonej treści otrzymaliśmy również z Urzędu Miejskiego, nie będziemy więc powielać tych samych informacji)?

- Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu informuje, że otrzymywane drogą elektroniczną zgłoszenia nt. problemów parkingowych przy budynku ul. Mielczarskiego 49 i przy wieżowcach ul. Malborskiej 90-80 będą omawiane na najbliższym spotkaniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (styczeń 2026), w którym udział wezmą przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji oraz zaproszeni goście jak np. przedstawiciele ZBK czy zarządcy nieruchomości – czytamy w piśmie.

Departament Zarząd Dróg wskazuje w nim, że infrastruktura techniczna dróg wewnętrznych jest tam praktycznie bez zmian od czasu wybudowania wieżowców w latach 70 ubiegłego wieku. Część wspólnot urządziła przy swoich budynkach dodatkowe parkingi, podobnie jak wspólnota z ul. Mielczarskiego 49, a część nie podjęła żadnych działań. Mimo to liczba miejsc postojowych w tym obszarze nadal jest za mała.

- Przypominamy, że w planach inwestycyjnych dewelopera nowego osiedla jest też budowa dodatkowego parkingu dla mieszkańców. Obecne oznakowanie dróg jest kompletne, w obowiązującej tu strefie ruchu można zauważyć pojazdy źle zaparkowane np. na chodnikach, gdzie dla pieszych nie pozostaje 1,5 m - to świadome łamaniem przepisów Prawa o ruchu drogowym. Zatorze to nie jedyna dzielnica miasta gdzie obserwujemy takie zachowania. Opisane w zgłoszeniu zachowania kierowców podlegają weryfikacji przez Policję i Straż Miejską – podkreślają urzędnicy

Mieszkańcom Zatorza pozostaje czekać na ustalenia nadchodzącej komisji. Co jeszcze mogą zrobić na ten moment? Nadkom. Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu zachęca mieszkańców do wskazywania takich problemów zarządcom, a także do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Oczywiście zagrożenia, na które trzeba zareagować doraźnie, szybko, należy zgłaszać dzwoniąc na numer alarmowy 112.

W przypadku Krajowej Mapy Zagrożeń policja ma 3 dni na potwierdzenie zagrożenia, 7 na podjęcie czynności. Na dodatkowe działania, jak choćby zwiększenie liczby patroli w miejscu zagrożenia, jest 30 dni, oczywiście w miarę potrzeby czynności mogą być powtarzane.