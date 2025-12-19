UWAGA!

Czytelniczka: „To jest ulica bezprawia”

 Elbląg, Czytelniczka: „To jest ulica bezprawia”
Fot. Czytelniczki

- Zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie problemu, który dotyczy ulicy Mielczarskiego. Chodzi o naganne zachowanie kierowców, którzy dewastują zieleń i chodniki. Samochody o masie powyżej 3,5 tony parkują na chodnikach i trawnikach, co stwarza poważny problem – w takiej sprawie skontaktowała się z nami nasza Czytelniczka. Zobacz zdjęcia z tego rejonu miasta.

- Apartamentowiec Mielczarskiego 49 posiada dwa podziemne parkingi, jednak lokatorzy notorycznie parkują na trawnikach i chodnikach, niszcząc zieleń. Zgłaszaliśmy już tę sprawę do Zarządu Dróg w Elblągu, Straży Miejskiej oraz Policji. Zarząd Dróg po zebraniu stwierdził, że na tej ulicy nie ma zieleni, a jedynie deptaki, oraz że nie ma chodników, ponieważ te powinny być wykonane z kostki brukowej, której brak. W związku z tym Wydział Drogowy i straż miejska nie zamierza podejmować żadnych działań – twierdzi mieszkanka Elbląga, która skontaktowała się z naszą redakcją, nazywając ten rejon „ulicą bezprawia”.

Do Urzędu Miejskiego i służb skierowaliśmy w tej sprawie szereg pytań: czy w okolicy pokazanej na zdjęciach (dołączyliśmy je też do galerii artykułu) samochody parkują zgodnie z przepisami, jeśli nie, czy są tam podejmowane interwencje i czy mogą zostać tam wprowadzone jakieś rozwiązania, które wyeliminują problemy opisywane przez mieszkańców?

- W związku z pytaniami przesyłam pismo, które otrzymaliśmy od Zarządu Dróg w Elblągu. Nadmieniam, że Straż Miejska w Elblągu reaguje na każde zgłoszenia mieszkańców i wielokrotnie podejmowała interwencje na ul. Mielczarskiego i Malborskiej. Kiedy podejmujący interwencję strażnik stwierdzi wykroczenie - podejmuje czynności zmierzające do ukarania sprawcy – podkreśla st. insp. Iwona Łojewska ze Straży Miejskiej w Elblągu.

Czego dowiadujemy się ze wspomnianego pisma (maila o zbliżonej treści otrzymaliśmy również z Urzędu Miejskiego, nie będziemy więc powielać tych samych informacji)?

- Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu informuje, że otrzymywane drogą elektroniczną zgłoszenia nt. problemów parkingowych przy budynku ul. Mielczarskiego 49 i przy wieżowcach ul. Malborskiej 90-80 będą omawiane na najbliższym spotkaniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (styczeń 2026), w którym udział wezmą przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji oraz zaproszeni goście jak np. przedstawiciele ZBK czy zarządcy nieruchomości – czytamy w piśmie.

Departament Zarząd Dróg wskazuje w nim, że infrastruktura techniczna dróg wewnętrznych jest tam praktycznie bez zmian od czasu wybudowania wieżowców w latach 70 ubiegłego wieku. Część wspólnot urządziła przy swoich budynkach dodatkowe parkingi, podobnie jak wspólnota z ul. Mielczarskiego 49, a część nie podjęła żadnych działań. Mimo to liczba miejsc postojowych w tym obszarze nadal jest za mała.

- Przypominamy, że w planach inwestycyjnych dewelopera nowego osiedla jest też budowa dodatkowego parkingu dla mieszkańców. Obecne oznakowanie dróg jest kompletne, w obowiązującej tu strefie ruchu można zauważyć pojazdy źle zaparkowane np. na chodnikach, gdzie dla pieszych nie pozostaje 1,5 m - to świadome łamaniem przepisów Prawa o ruchu drogowym. Zatorze to nie jedyna dzielnica miasta gdzie obserwujemy takie zachowania. Opisane w zgłoszeniu zachowania kierowców podlegają weryfikacji przez Policję i Straż Miejską – podkreślają urzędnicy

Mieszkańcom Zatorza pozostaje czekać na ustalenia nadchodzącej komisji. Co jeszcze mogą zrobić na ten moment? Nadkom. Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu zachęca mieszkańców do wskazywania takich problemów zarządcom, a także do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Oczywiście zagrożenia, na które trzeba zareagować doraźnie, szybko, należy zgłaszać dzwoniąc na numer alarmowy 112.

W przypadku Krajowej Mapy Zagrożeń policja ma 3 dni na potwierdzenie zagrożenia, 7 na podjęcie czynności. Na dodatkowe działania, jak choćby zwiększenie liczby patroli w miejscu zagrożenia, jest 30 dni, oczywiście w miarę potrzeby czynności mogą być powtarzane.

red.

A moim zdaniem...

  • wzywac straz miejska / police ciagle. zglaszac poprzez mapy zagrozen. do upaadlego
  • Chodzi o tą piękną zieleń po prawej pod garażem?
  • hahaha- i weź tam mieszkaj - nawet w tzw. elzam tower- atrakcje gwarantowane....
  • Owszem problem jest, ale nie taki jak opisany w artykule. Bo skupienie się na tym, że "kierowcy dewastują zieleń" to delikatnie mówiąc nieporozumienie. Czy rosnąca niechlujnie i niezadbana trawa, nawet nie trawnik, tylko jakieś kępy trawy są w tym przypadku najważniejsze? Problem jest taki jak widać na zdjęciach, że cały teren jest zaniedbany, dziurawe ulice, chodniki, brak miejsc postojowych, tu jest problem. Bo skoro parkują tam samochody różnych firm czy samochody prywatne, to znaczy, że taka jest potrzeba tych firm, pracowników, mieszkańców - obywateli Elbląga. A władze miasta jak zwykle nie wypełniają swoich obowiązków, czyli nie realizują potrzeb mieszkańców miasta. Trzeba wyremontować ulice, chodniki, zrobić miejsca parkingowe w potrzebnej ilości, a jak zostanie miejsca to jakiś ładny trawniczek. Tak się rozwiązuje problemy - a znając życie zostaną tam wysłani "strażnicy teksasu" żeby wystawić mandaty. Do roboty pracownicy ratusza!
  • Czyli Pani Czytelniczka, jak rozumiem, woli, aby "ktoś" zamiast tej trawy (której mimo rozjeżdżenia i parkowania samochodów trochę jest), powstał parking z kostki brukowej co zlikwiduje zieleń całkowicie. Rozumiem potrzebę zieleni, ale tam mieszkają ludzie pracujący i płacący podatki.
  • Ja tych dzbanków w autach nie popieram, ale jeśli teren wygląda jak przysłowiowe główno, to nie dziw się czytelniczko, że ludzie tak też go traktują. Tu jest potrzebne porządne i estetyczne zagospodarowanie, a potem można mówić o wyplewianiu dzikich parkingowiczów.
  • Prezydent Miasta z podwładnymi urzędnikami i pracownikami ratusza widać jak bardzo dba o teren Elbląga. Pięknie wszystko zrobione, śliczne, nowe, wyremontowane, a bezduszni kierowcy niszczą piękny krajobraz. Ale ważne że pieniądze z budżetu obywatelskiego poszły na "potrzebne inwestycje".
  • Mam nadzieję, że nie będę odosobniony w swoim krytycznym nastawieniu do pracy Departamentu Zarządu Dróg. Gorzej, że tolerancja pana Prezydenta do części pracowników wpływa na negatywną ocenę Ratusza i jego szefa.
