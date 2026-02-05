Policjant wygarnął, co sądzi o warunkach służby. Stanowisko straci elbląski komendant

„Od trzech miesięcy nie ma palacza i sprzątaczki, a raz wyniki nie poszły i jaki to jest k.. problem w tej komendzie – mówi jeden z policjantów z komisariatu w Tolkmicku na nagraniu, które udostępnił jeden z profili na Facebooku. Nagranie stało się viralem, ma już ponad 145 tysięcy wyświetleń. Oświadczenie w tej sprawie wydał komendant wojewódzki policji, informując o wszczęciu postępowania w sprawie... odwołania komendanta miejskiego policji w Elblągu insp. Tomasza Piaskowskiego, któremu podlega rewir dzielnicowych w Tolkmicku.

W komisariacie policji w Tolkmicku, jak udało nam się dowiedzieć, w ostatnich miesiącach było sporo problemów organizacyjnych. W lipcu budynek zalała częściowo powódź, kilka miesięcy temu na zwolnienie lekarskie poszła pracująca tam na część etatu osoba zajmująca się sprzątaniem i paleniem w piecu. Policjanci musieli więc sobie radzić z paleniem w piecu sami. Kilka dni temu kierownik tego rewiru dzielnicowych wygarnął na nagraniu, co sądzi o takich warunkach służby. Jak ustaliliśmy, nagranie – jak to określił „humoreskę”, rozesłał do kilku znajomych... I wkrótce zaczęło ono żyć swoim życiem w Internecie. Opublikował je na swojej stronie na Facebooku profil „Elbląg bez cenzury” i stało się viralem. Ma już ponad 145 tys. wyświetleń.

- Poniedziałek, 2 lutego, dzisiaj, mam drugą zmianę, ale z racji tego że minus 21 na dworze, trzeba było napalić. I w piecu już się pali. Taką humoreskę mam. Zadzwonił przed chwilą naczelnik i powiedział „Wyniki z piątkowej służby niewysłane do dyżurnego”. Tłumaczyłem, że była ogólnopolska awaria systemu, były problemy z wysłaniem wiadomości, o czym mógł nie słyszeć... Ale taką mam refleksję... Od trzech miesięcy k.. nie ma palacza i sprzątaczki, a raz wyniki nie poszły i jaki to jest k.. problem w tej komendzie. – Syf na posterunku, podłogi uje..., palić trzeba w piecu, przyjeżdżać w dni wolne, a tu wyniki niewysłane... Ch.. wam w d... – kończy policjant.

Oświadczenie Komendy Wojewódzkiej Policji

Po upublicznieniu nagrania oświadczenie w tej sprawie wydała Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.

- Po zapoznaniu się z treścią nagrania opublikowanego na jednym z portali, a dotyczącego sytuacji przedstawionej przez Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Tolkmicku, insp. Mirosław Elszkowski, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, tego samego dnia wezwał do siebie policjanta, żeby w bezpośredniej rozmowie omówić wskazane przez niego problemy, ustalić ich przyczynę i je rozwiązać.

Podczas rozmowy policjant przedstawił powody, dla których wykonał nagranie. Wcześniej doprowadziły one do sytuacji, w której samodzielnie w czasie wolnym musiał wykonywać czynności związane z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy i służby w budynku, za co czuł się odpowiedzialny. Nagranie było przeznaczone dla wąskiego grona odbiorców i nie miał zamiaru go upubliczniać, a przesłał w prywatnej korespondencji ze znajomym.

Komendant wysłuchał relacji policjanta i w trybie pilnym zlecił przeprowadzenie czynności wyjaśniających przez Wydział Kontroli KWP w Olsztynie w jednostce w Tolkmicku oraz Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu, by dokładnie sprawdzić stan faktyczny oraz czynności podejmowane w tej sprawie. Jednocześnie poinformował funkcjonariusza, że jego zachowanie i sposób przekazania informacji zaprezentowany w nagraniu uważa za naganny i godzi w innych funkcjonariuszy oraz policyjny mundur. Zapewnił też, że tworzenie właściwych warunków socjalnych w miejscach pełnienia służby przez policjantów, jest jednym z priorytetów kierownictwa Policji.

Podjęte zostały działania, które od tego momentu zapewnią stałą obsługę instalacji grzewczej w budynku w Tolkmicku, przez pracownika cywilnego spełniającego wymagania do pracy na tym stanowisku” – informuje KWP w Olsztynie.

Elbląski komendant do odwołania

W związku z sytuacją w komisariacie w Tolkmicku stanowisko straci komendant miejski policji insp. Tomasz Piaskowski.

"Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie po zapoznaniu się z niedopuszczalną sytuacją, do jakiej doszło w Rewirze Dzielnicowych w Tolkmicku, podjął decyzję o wszczęciu procedury w kierunku odwołania Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu z zajmowanego stanowiska. W ocenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Komendant Miejski Policji w Elblągu podjął niedostateczne działania, przez co doszło do zaniedbań, które miały negatywny wpływ na sposób funkcjonowania Rewiru Dzielnicowych w Tolkmicku i warunki pełnienia tam służby przez policjantów. Wszczęte zostały też czynności kontrolne w jednostce w celu ustalenia pozostałych osób, które były bezpośrednio odpowiedzialne za zapewnienie właściwego funkcjonowania Rewiru Dzielnicowych w Tolkmicku i mogły zaniedbać swoje obowiązki" - czytamy w oświadczeniu komendanta wojewódzkiego policji.

Nagranie z policjantem jest dostępne tutaj