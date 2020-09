Dzień Darmowej Dostawy w NaWynos

Już dziś (1 września), w NaWynos przypada Dzień Darmowej Dostawy. Tego właśnie dnia, przy zamówionych przez nasz serwis posiłkach nie zapłacicie za dowóz. Do tego, standardowo czeka na Was rabat do 25% i nowe restauracje, które warto przetestować.

Przed nami kolejny gorący dzień w kuchniach elbląskich restauracji. Każde zamówienie, które złożycie we wtorek 1 września za pomocą serwisu NaWynos, przyjedzie do Was za darmo. Zapłacicie tylko za jedzenie, a koszt dowozu wyniesie w tym dniu całe zero złotych. Idealna okazja na spróbowanie nowych w naszym serwisie nowych lokali. Jeśli natomiast wolicie sprawdzone lokale, to czeka na Was szansa na oszczędzenie paru złotych właśnie w nich.



Jakby tego było mało, czekają na Was rabaty na zamówienie nawet do 25%. Żaden inny serwis nie zapewni Wam takiej wygody i oszczędności zarówno czasu, jak i pieniędzy. Zamówcie do domu, do biura, na imprezę czy gdzie tylko macie ochotę.

W NaWynos smaczniej, bo z rabatem!

Jeśli wolicie dostawę bezkontaktową też macie taką możliwość. Wystarczy zaznaczyć to w uwagach do zamówienia.





Klikasz – Zamawiasz - Smacznego