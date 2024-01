Galeria pod psem i kotem (Odc.296)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to?, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Baron trafił do schroniska w sierpniu 2022 roku z ulicy Leśmiana. Baron miał opiekunów, którzy niestety nie skupiali się nad tym, że pies chodzi samopas po dzielnicy, narażony na wiele niebezpieczeństw. Okazało się, że Baron notorycznie uciekał z kojca, w którym mieszkał i to też spowodowało, że opiekunowie nie chcieli już Barona z powrotem. Baron jest dużym, ok. 7-letnim psem. Jest bardzo łagodnie i przyjaźnie nastawiony do ludzi, także do dzieci. Uwielbia spacery, podczas których grzecznie chodzi na smyczy. Dał nam się poznać jako dobre, poczciwe psisko, które bardzo ceni sobie spokój i obecność człowieka. Baron tęsknie wyczekuje swojego człowieka. - 9 LAT W SCHRONISKU- Anetka. Anetka trafiła do schroniska w 2015 roku w wieku około 7 tygodni (zdjęcie po lewej). W warunkach schroniskowych Anetka jest niestety płochliwą kotką. Czy musi spędzić całe życie w schronisku? Kto da jej nowy dom? O adopcji Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.

