Jak dojechać na cmentarze?

Dodatkowe linie autobusowe na cmentarz Dębica, tramwaje kursujące jak w dni robocze – to podstawowe zmiany w komunikacji miejskiej, które będą obowiązywać 31 października i 1 listopada. Ulica Agrykola będzie wyłączona z ruchu, a ulicą Łęczycką pojedziemy tylko w jednym kierunku.

24 i 25 października autobusy na linii nr 6 będą kursowały wg rozkładu w dni robocze. W godzinach 9 – 16 funkcjonować będzie dodatkowe kursy autobusu na linii nr 31.

Od 26 do 30 października komunikacja miejska będzie funkcjonowała wg „normalnych” rozkładów jazdy. W godzinach 9 – 16 uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów na linii nr 11 i 31. W godzinach 9 – 13 funkcjonować będą dodatkowe kurs na linii nr 6.

31 października i 1 listopada

31 października i 1 listopada komunikacja miejska będzie funkcjonowała bezpłatnie. Tramwaje będą jeździć wg rozkładów jazdy obowiązujących w dni robocze. Autobusy będą dojeżdżały tylko do dolnej pętli przy cmentarzu Dębica. W tych dniach będą funkcjonowały dodatkowe linie autobusowe oznaczone literami.

„- A – (od 8:00 do ok. 18:00) Pl. Słowiański –Teatralna- Sienkiewicza/ cm. Agrykola – Mickiewicza- dworzec PKP (powrót przez ul. 12 Lutego i Hetmańską);

- D - (od 8:00 do ok. 18:00) dworzec PKP – Mickiewicza – Bema – Łęczycka – Dębica (pętla dolna) ;

- E - (od 8:00 do ok. 18:00) dworzec PKP – Grunwaldzka - Grottgera – Łęczycka – Dębica (pętla dolna) ;

- F - (od 8:00 do ok. 18:00) Odrodzenia – Dąbka – Nowowiejska – Sienkiewicza/ cm. Agrykola – Mickiewicza – Grunwaldzka – dworzec PKP

- G – (od 8:00 do ok. 18:00) Ogólna - Konopnickiej –Dąbka – Nowowiejska –Górnośląska/ cm. Agrykola;

- K - (od 8:00 do ok. 18:00) Parking PWSZ – Grunwaldzka – Grottgera - Łęczycka – Dębica (pętla dolna);

- P – (od 8:00 do ok. 18:00) Dębowa – Druska – Grottgera – Łęczycka – Dębica” - poinformował elbląski Zarząd Komunikacji Miejskiej na swoim profilu w mediach społecznościowych

Ze względu na zmianę organizacji ruchu autobusy linii 6 nie będą dojeżdżały do Stagniewa, kursy będą kończyły się na dolnej pętli przy cmentarzu Dębica. Autobusy linii 14 będą kursowały po skróconej trasie: Nowodworska - Warszawska - Tysiąclecia - Grunwaldzka - Grottgera – dworzec PKP. W godzinach 8 – 18 z ulicy Dębowej kursować będzie także autobus linii 15 po trasie: Dębowa, Rawska, Dębica (pętla dolna).

Na terenie miasta będą funkcjonować punkty przesiadkowe, aby ułatwić podróż na elbląskie cmentarze.

„- dworzec (przesiadka autobus – autobus), linie: A, D, E, F, 7, 9, 13, 14, 17

- parking PWSZ (przesiadka samochód -autobus), linia K;

- Druska (przesiadka tramwaj – autobus), linie: 1, 2, 4, P, 15

- Przystanek tymczasowy przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Bema (przesiadka tramwaj – autobus lub autobus – autobus), linie: 3, 5, A, D, F, 11, 17” - poinformował ZKM na swoim profilu w mediach społecznościowych.

31 października (sobota) w godzinach 8 - 18 do w pobliże cmentarza Agrykola dojeżdżać będą autobusy linii 8 po trasie: Odrodzenia - Sienkiewicza – Skrzydlata; 31 października i 1 listopada ul. Agrykola zostanie wyłączona z ruchu. Tymczasowe i dodatkowe przystanki zostaną ustawione przy ul. Sienkiewicza (linie A, F, 6, 8, 17) i przy ul. Górnośląskiej (linia G).

2 listopada w godzinach 9 – 16 będą funkcjonowały dodatkowe kursy autobusów na liniach 11 i 31.

Zmiany w organizacji ruchu

Zmiany dotkną też organizację ruchu w rejonie elbląskich cmentarzy. 31 października i 1 listopada ul. Agrykola zostanie wyłączona z ruchu. Wjazd będzie możliwy tylko dla pojazdów: służb porządkowych i osób prowadzących handel (za okazaniem przepustek które wydaje Urząd Miejski w Elblągu. Zmieniona zostanie też organizacja ruchu na ul. Łęczyckiej.

- Zdecydowaliśmy, że ulica Łęczycka 31 października od godziny ósmej do 1 listopada, do godziny 20 będzie ulicą jednokierunkową. Nakaz ten nie będzie dotyczył autobusów komunikacji miejskiej, taksówek, dostawców i służb miejskich na odcinku do dolnej pętli. Od dolnej pętli do góry ulica Łęczycka będzie już tylko ulicą jednokierunkową z możliwością parkowania po lewej stronie jezdni. Cały górny teren przy Dębicy będzie dopuszczony jako teren do parkowania dla samochodów osobowych. Na dolnej pętli wolne miejsca parkingowe będą udostępnione tylko osobom niepełnosprawnym. Ruch od dolnej pętli będzie się odbywał tylko w kierunku „berlinki” i tamtędy będziemy wracali do miasta – wyjaśniał Tomasz Świniarski, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w elbląskim ratuszu podczas dzisiejszej konferencji prasowej.