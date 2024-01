„Jeśli chodzi o wybory samorządowe, to nie mówimy nie”

Stowarzyszenie Nowy Elbląg 2.0, które w 2021 roku założył niezależny elbląski radny Bogusław Tołwiński, ma nowe, młode stery i cele. - To ma być inny rozdział w działalności tego stowarzyszenia. Jest wiele spraw, które wymagają w mieście zmian - mówi Artur Pytliński, jego prezes. Zapytany o to, czy przekształci się ono w komitet wyborczy, a on spróbuje swoich sił w walce o fotel radnego miejskiego, Artur Pytliński nie mówi nie.

Drzewa i zabytki

Wtorkowa (23 stycznia) konferencja Artura Pytlińskiego była zapowiedzią zmian jakie czekają Stowarzyszenie Nowy Elbląg 2.0. Przypomnijmy, że zostało ono założone w 2021 roku, a jego twarzą do tej pory był Bogusław Tołwiński, elbląski radny niezależny. – Postanowił on przekazać władze stowarzyszenia nowemu pokoleniu, które będzie działać na rzecz rozwoju Elbląga. Jest wiele spraw, które wymagają w mieście zmian, jest też wiele wyzwań – mówił Artur Pytliński.

Jakimi sprawami chciałoby się zająć teraz Stowarzyszenie Nowy Elbląg 2.0? Jak zapowiedział Artur Pytliński, będą to między innymi ekologia (ograniczenie wycinek drzew), ochrona zabytków, czy „zapobieganie zmniejszaniu się populacji Elbląga”, która według danych podanych przez Pytlińskiego, do 2060 roku ma zmaleć o jedną trzecią.

– Stowarzyszenie to siła, mająca większe możliwości. Występowanie jako stowarzyszenie daje możliwość prośby o wszczynanie postępowań administracyjnych przez urzędy, co w wielu kwestiach będzie potrzebne – mówił Artur Pytliński.

Obecnie w stowarzyszeniu są cztery osoby. Jego wiceprezesem jest Łukasz Kotyński, skarbnikiem Aleksandra Puchowska. - Cztery osoby to nie wydaje się jakoś specjalnie duża liczba, ale dostaję wiele informacji o tym, że osoby chcą z nami sympatyzować, chcą wspierać stowarzyszenie, albo dołączyć do niego – mówił prezes Nowego Elbląga 2.0.

Przedstawił sprawy priorytetowe dla stowarzyszenia. – Temat nam bliski to kwestia ochrony drzew. Jako stowarzyszenie możemy występować w postępowaniach jako strona. Możemy odnosić się do propozycji i postulować ograniczenie wycinek. Priorytetem jest też dla nas ochrona zabytków. Mówimy tu na przykład o willi Grunaua przy ul. Puławskiego i willi przy skrzyżowaniu ulic Moniuszki i Kopernika. Tam nawet nie ma dachu przez kilka lat. Stowarzyszenie wystąpi do konserwatora zabytków o wszczęcie procedury wpisania tego budynku do rejestru zabytków. Za mało jest także uchwał o wpisywaniu drzew jako pomników przyrody. Zaproponujemy tutaj wpisanie do rejestru kilku drzew, w szczególności alei drzew, na przykład alei drzew rosnących wzdłuż ulicy Królewieckiej – mówił Artur Pytliński.

"Mam dobre chęci"

Odniósł się też do wycinki drzew prowadzonej przez Nadleśnictwo Elbląg i możliwości utworzenia Parku Narodowego Wysoczyzny Elbląskiej. - Widzimy wycinki drzew jeśli chodzi o Nadleśnictwo Elbląg. Będziemy chcieli zaproponować utworzenie Parku Narodowego Wysoczyzny Elbląskiej. Jest to postulat dotychczas obecny w środowiskach przyrodniczych, obecny tam bardzo szeroko. Zasługuje on na debatę publiczną w Elblągu. Taki park narodowy byłby niesamowitą gratką i magnesem dla turystów. Nasz teren jest na tyle cenny przyrodniczo i będziemy tutaj działać na rzecz parku narodowego – mówił Artur Pytliński.

Zapytany o to, by wymienił zasady procedury, która umożliwia powstanie na danym obszarze parku narodowego, nie umiał na to pytanie odpowiedzieć. - Będę się tutaj konsultował z osobami, które mają doświadczenie, jeśli chodzi o gospodarkę leśną. Nie wiem, ale mam dobre chęci. Utworzenie parku narodowego to nie jest dzień, dwa, to temat na lata. Ja będę chciał, aby on powstał. Jest to potrzeba społeczna – mówił Artur Pytliński.

"Nie mówię nie"

Zapytany, o to czy zamierza kandydować do Rady Miejskiej w Elblągu w nadchodzących wyborach samorządowych odpowiedział, że „nie mówi nie”. - To zależy od tego, jak uda nam się zebrać osoby w tym stowarzyszeniu. Czy przekształcimy się w komitet wyborczy? To jest gra zespołowa. To zależy od tego, czy stowarzyszenie znajdzie poparcie wśród mieszkańców i osób, które je będą chcieli wesprzeć. Ale jest to jakiś kierunek – mówił Artur Pytliński.

Bogusława Tołwińskiego, twórcę Stowarzyszenia Nowy Elbląg 2.0, który opuścił jego szeregi, poprosiliśmy o komentarz: czy i jakiego wsparcia udzieli jego młodym władzom. – Tak, mogą liczyć na moje rady i doświadczenie – powiedział nam Bogusław Tołwiński.