Parowozem przez Mierzeję Wiślaną

4 i 5 października Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych organizuje obchody 120-lecia linii kolejowej Prawy Brzeg Wisły – Sztutowo, czyli popularnej wąskotorówki. Jedną z atrakcji będą przejazdy składem z parowozami.

- W programie przewidziane są kursy pociągów prowadzone przez parowozy, wagony motorowe oraz lokomotywy spalinowe na trasach Stegna - Jantar oraz Stegna - Sztutowo. Dla ułatwienia dojazdu, z Nowego Dworu Gdańskiego uruchomione zostaną dodatkowe pociągi. Bilety na pociągi dostępne są wyłącznie w stacjonarnym punkcie sprzedaży w Stegnie (ul. Lipowa 5). podczas imprezy, a ich liczba jest ograniczona. Na stacji w Stegnie będą atrakcje dla dzieci, sprzedaż gadżetów i pamiątek oraz mała gastronomia – zapowiadają organizatorzy wydarzenia.

pociągi specjalne ze Stegny do Jantaru z parowozem Px48: 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30

pociągi specjale ze Stegny do Jantaru z lokomotywą Lx2D: 10.30, 12.30, 14.30, 16.30

pociągi ze Stegny do Sztutowa z parowozem Las 4968: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00

pociągi ze Stegny do Sztutowa z wagonem motorowym MBd1: 11.00, 13.00, 15.00, 17.00.

fot. arch. organizatorów

17 sierpnia 1905 roku oficjalnie otwarto odcinek linii na trasie Prawy Brzeg Wisły - Jantar - Stegna - Sztutowo. Razem z odcinkiem Gdańsk – Świbno oraz kolejową przeprawą promową przez Wisłę stworzona została linia kolejowa na trasie Gdańsk – Sztutowo. Głównym zadaniem nowopowstałego ciągu komunikacyjnego było zaopatrywanie Gdańska w produkty spożywcze z Żuław w ruchu towarowym, a także przewóz pasażerów wynikający z walorów nadmorskiego odcinka wzdłuż wybrzeża Zatoki Gdańskiej.

Obecnie przewozy wzdłuż Bursztynowego Wybrzeża na trasie Prawy Brzeg Wisły - Sztutowo stanowią zasadniczy trzon pracy wykonywanej przez pociągi Żuławskiej Kolei Dojazdowej przewożąc w ciągu ponad 100 dni w roku nawet 90 tys. pasażerów.