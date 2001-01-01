UWAGA!

Parowozem przez Mierzeję Wiślaną

 Elbląg, Parowóz Px48,
Parowóz Px48, fot. Wikipedia, Janusz Pruchnik

4 i 5 października Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych organizuje obchody 120-lecia linii kolejowej Prawy Brzeg Wisły – Sztutowo, czyli popularnej wąskotorówki. Jedną z atrakcji będą przejazdy składem z parowozami.

- W programie przewidziane są kursy pociągów prowadzone przez parowozy, wagony motorowe oraz lokomotywy spalinowe na trasach Stegna - Jantar oraz Stegna - Sztutowo. Dla ułatwienia dojazdu, z Nowego Dworu Gdańskiego uruchomione zostaną dodatkowe pociągi. Bilety na pociągi dostępne są wyłącznie w stacjonarnym punkcie sprzedaży w Stegnie (ul. Lipowa 5). podczas imprezy, a ich liczba jest ograniczona. Na stacji w Stegnie będą atrakcje dla dzieci, sprzedaż gadżetów i pamiątek oraz mała gastronomia – zapowiadają organizatorzy wydarzenia.

  • pociągi specjalne ze Stegny do Jantaru z parowozem Px48: 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30
  • pociągi specjale ze Stegny do Jantaru z lokomotywą Lx2D: 10.30, 12.30, 14.30, 16.30
  • pociągi ze Stegny do Sztutowa z parowozem Las 4968: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
  • pociągi ze Stegny do Sztutowa z wagonem motorowym MBd1: 11.00, 13.00, 15.00, 17.00.

  Elbląg, Parowozem przez Mierzeję Wiślaną
fot. arch. organizatorów

17 sierpnia 1905 roku oficjalnie otwarto odcinek linii na trasie Prawy Brzeg Wisły - Jantar - Stegna - Sztutowo. Razem z odcinkiem Gdańsk – Świbno oraz kolejową przeprawą promową przez Wisłę stworzona została linia kolejowa na trasie Gdańsk – Sztutowo. Głównym zadaniem nowopowstałego ciągu komunikacyjnego było zaopatrywanie Gdańska w produkty spożywcze z Żuław w ruchu towarowym, a także przewóz pasażerów wynikający z walorów nadmorskiego odcinka wzdłuż wybrzeża Zatoki Gdańskiej.

Obecnie przewozy wzdłuż Bursztynowego Wybrzeża na trasie Prawy Brzeg Wisły - Sztutowo stanowią zasadniczy trzon pracy wykonywanej przez pociągi Żuławskiej Kolei Dojazdowej przewożąc w ciągu ponad 100 dni w roku nawet 90 tys. pasażerów.

- Okrągła rocznica powstania linii to idealny moment na podkreślenie, że Kolej Żuławska stała się przez ten czas niezwykłym środkiem transportu służącym zarówno mieszkańcom jak i turystom - czytamy w zapowiedzi jubileuszu.

  • „Podróż, którą dziś odbywasz spokojnym pociągiem, dla wielu ludzi była kiedyś drogą w nieznane. W czasie II wojny światowej na tej trasie transportowano więźniów do obozu koncentracyjnego Stutthof. W bydlęcych wagonach, bez okien i ławek, stłoczono setki osób. Brakowało wody i powietrza, a stukot kół mieszał się z płaczem dzieci i ciszą dorosłych, którzy często nie wiedzieli, dokąd jadą. Kiedy pociąg zatrzymywał się w Sztutowie, więźniów czekał jeszcze marsz do obozu - zaledwie dwa kilometry, ale w asyście uzbrojonych strażników. Dziś przez okno widzisz pola i wsie Żuław. To ten sam krajobraz, na który patrzyli oni - wyrwani ze swojego życia i prowadzeni ku cierpieniu. Ta linia kolejowa to nie tylko droga przez ziemię. To także droga przez pamięć. Pamiętajmy o tych, którzy jechali nią w tamtą stronę, aby ich los nigdy się nie powtórzył. ”
