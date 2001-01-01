W sobotę (4 października) o godz. 11 odbędzie się październikowy Bieg na sześć łap. Początek o godz. 11, w elbląskim schronisku dla zwierząt

W większości wyprowadzane na spacerze będą psy duże, może być również trochę psów ciągnących, potrafiących „trochę dać w kość”. Zapisy przyjmowane są drogę mailową od 23.09.2025 roku na maila: 6lapelblag@gmail.com, bądź wiadomością prywatną na nasz facebookowy profil biegu, czyli: Bieg na 6 Łap Oddział Elbląg. Zakończenie zapisów w piątek poprzedzający bieg, tj. 03.10.2025 do godz. 15:00. Trasa biegu: od schroniska OTOZ Animals do polany z wiatą Margitka i z powrotem ścieżkami

Bażantarni (dystans spaceru ok. 5 km).



Regulamin biegu