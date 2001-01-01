W sobotę (4 października) o godz. 11 odbędzie się październikowy Bieg na sześć łap. Początek o godz. 11, w elbląskim schronisku dla zwierząt
W większości wyprowadzane na spacerze będą psy duże, może być również trochę psów ciągnących, potrafiących „trochę dać w kość”. Zapisy przyjmowane są drogę mailową od 23.09.2025 roku na maila: 6lapelblag@gmail.com, bądź wiadomością prywatną na nasz facebookowy profil biegu, czyli: Bieg na 6 Łap Oddział Elbląg. Zakończenie zapisów w piątek poprzedzający bieg, tj. 03.10.2025 do godz. 15:00. Trasa biegu: od schroniska OTOZ Animals do polany z wiatą Margitka i z powrotem ścieżkami
Bażantarni (dystans spaceru ok. 5 km).
Regulamin biegu
- W biegu mogą wziąć udział osoby dorosłe, które są zdrowe, o dobrej kondycji fizycznej (dzieci oraz
- młodzież wyłącznie jako osoby towarzyszące).
- Pieski na bieg wydawane są TYLKO osobom pełnoletnim, które dokonały wcześniejszego zgłoszenia.
- Zgłoszenia przyjmowane są od 23.09.2025 roku przez nasz profil facebookowy oraz drogą mailową, do
- piątku poprzedzającego dzień biegu, czyli 03.10.2025 roku do godz. 15:00.
- Zgłoszenie do biegu można wysłać na 2 sposoby: wiadomością prywatną na nasz profil facebookowy (Bieg na 6 Łap Oddział Elbląg), mailowo: 6lapelblag@gmail.com
- W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia, telefon kontaktowy.
- BRAK WPISOWEGO (ewentualnie dobrowolne wpłaty w wysokości 5 zł na konto schroniska: 411160 2202 0000 0001 2949 7297 bądź wrzucenie pieniążków do puszki w schronisku)
- 7. Wydawanie piesków z boksów: godz. 11:00 - 11:15. Nie wydaje się psów osobom niezgłoszonym przez profil facebookowy Bieg na 6 łap Oddział Elbląg bądź przez maila 6lapelblag@gmail.com. Osoby zgłoszone otrzymają potwierdzenie o zapisaniu się na bieg. Brak możliwości dopisania do listy uczestników w schronisku, w dniu biegu.
- Na bieg nie zabieramy żadnych ostrych, szklanych przedmiotów!!!
- Karmienie psiaków tylko i wyłącznie suchą karmą! (prosimy nie zabierać karmy w puszkach, wędlin, parówek, kiełbasek, itp.)
- Regulamin może być w każdej chwili zmieniony, jako organizatorzy zastrzegamy sobie do tego pełne prawo.
Informacja organizatora