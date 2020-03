Policjanci przypominają o odpowiedzialnym zachowaniu

Na terenie Elbląga i Pasłęka będzie można usłyszeć komunikaty głosowe nadawane przez policjantów poruszających się oznakowanymi radiowozami. W komunikatach znajdą się między innymi prośby o niegrupowanie się oraz pozostanie w domach. Wszystko po to, by przypomnieć o odpowiedzialnym postępowaniu.

Na terenie Warmii i Mazur, tak jak w całej Polsce, z policyjnych radiowozów nadawane są komunikaty głosowe w związku z ogłoszoną na terenie Polski epidemią koronawirusa. Mają one na celu przede wszystkim przypomnienie mieszkańcom o zachowaniu środków ostrożności i odpowiedzialnym zachowaniu w tych trudnych dla wszystkich chwilach. Wszystko po to, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa. Policjanci będą apelować o pozostanie w domach, a w przypadku konieczności wyjścia, o unikanie kontaktu z innymi osobami i zachowanie dystansu między nimi.