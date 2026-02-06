Powraca Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny

Po dużym zainteresowaniu ubiegłoroczną, pilotażową edycją regionalnego Bonu Turystycznego, samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zdecydował o kontynuacji programu także wiosną. Podobnie jak w ubiegłym roku ze środków samorządu województwa zostanie przeznaczone na ten cel 2 mln zł.

Z jesiennej edycji Warmińsko-Mazurskiego Bonu Turystycznego skorzystało blisko 3500 użytkowników. W efekcie, jak pokazują dane GUS, w październiku i w listopadzie 2025 roku odnotowano w regionie wzrost ruchu turystycznego.

– Najważniejszym celem programu było pobudzenie turystyki w okresie poza sezonem turystycznym – mówi marszałek województwa Marcin Kuchciński. – Pierwsze dane pokazują, że udało się osiągnąć wzrosty, co składnia do kontynuowania programu również wczesną wiosną. Mam nadzieję, że także i tym razem zainteresowanie nim będzie duże. Program Wiosna na Warmii i Mazurach, realizowany przez Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny, to propozycja zarówno dla turystów spoza województwa, jak i jego mieszkańców. Dzięki bonowi będą mogli zorganizować wiosenny pobyt i cieszyć się wyjątkowymi atrakcjami, jakie oferuje nasz region. Od pięknych jezior, przez zabytki, po rekreację na świeżym powietrzu czy smakowanie regionalnej kuchni. Z bonu będzie można skorzystać już od marca.

Start Programu Wiosna na Warmii i Mazurach realizowanego poprzez Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny nastąpi 27 lutego 2026 roku. Realizacja dopłat do noclegów oraz wykorzystanie bonów zniżkowych obejmie okres od 2 marca do 17 maja 2026 roku z wyłączeniem 4 – 6 kwietnia (Wielkanoc) oraz 1 – 3 maja (majówka) 2026 roku. Budżet programu to ponownie 2 mln zł.

Zainteresowani będą mogli skorzystać z bonów kwotowych tym razem w wysokości 300 zł i 500 zł oraz bonów zniżkowych w wysokości 10 proc.

Pierwszy etap programu, czyli rejestracja obiektów rozpocznie się 9 lutego i potrwa do 20 lutego. Od 23 lutego do 27 lutego do programu będą mogli rejestrować się uczestnicy. Generowanie bonów nastąpi w piątek 27 lutego. Start między godziną 11:00 a 12:00. Końcowa godzina generowania bonów: 15:59:59.

Rodzaje bonów w wiosennej edycji programu:

kwotowe:

– bon o wartości 300 zł jest dedykowany obiektom tj. hotelom 1*, 2**, pensjonatom, apartamentom, domkom turystycznym, ośrodkom wypoczynkowym, kempingom, motelom, domom wycieczkowym, schroniskom młodzieżowym, pokojom gościnnym, kwaterom agroturystycznym, polom biwakowym.

– bon o wartości 500 zł jest dedykowany obiektom tj. hotelom 3***, 4****, 5*****

bony zniżkowe –10% – udzielane przez obiekty noclegowe zakwalifikowane do programu.

Pogram wiosenny uelastycznia rejestrację obiektów noclegowych. W jesiennej edycji istniał wymóg funkcjonowania co najmniej 6 miesięcy w ewidencjach związanych z obiektami noclegowymi. Teraz nie ma tego ograniczenia.

Użytkownicy, którzy stali się sympatykami Warmii i Mazur podczas jesiennej edycji, nie muszą zakładać nowych kont, aby wziąć udział w drugiej edycji programu. Wystarczy, że zalogują się na swoje konto i zaakceptują regulaminy edycji wiosennej.

Więcej informacji i regulaminy dotyczące wiosennej edycji programu umieszczono na stronie www.bonwarmiamazury.pl. Operatorem programu jest Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna.