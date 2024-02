Rolnicy zablokują obwodnicę Elbląga

We wtorek 20 lutego o godz. 10 na węźle Elbląg Południe ma się rozpocząć 24-godzinny protest rolników. – Protestujemy dalej, bo na razie nic w sprawach, które poruszamy, się nie dzieje. Zablokujemy obwodnicę Elbląga, pozostawimy tzw. korytarz życia dla służb ratunkowych – zapowiadają organizatorzy protestu.

Rolnicy protestowali w całym kraju 9 lutego. W elbląskiej manifestacji wzięło udział nawet około tysiąca osób, przez główne ulice miasta przejechało prawie 500 pojazdów, głównie traktorów i maszyn rolniczych, blokując ruch na kilka godzin.

- Po tych protestach wzięliśmy udział w rozmowach z ministrem Siekierski i wiceministrem Kołodziejczakiem, byliśmy na spotkaniu z premierem Tuskiem w Morągu, gdzie mówiliśmy o swoich postulatach. Niestety, nadal nic się w tej sprawie nie dzieje. Dlatego nadal będziemy protestować w całym kraju – mówi Damian Murawiec, rolnik z gminy Elbląg i jeden z organizatorów elbląskiego protestu.

Najbliższy protest w Elblągu odbędzie się 20 lutego. Rolnicy zapowiadają blokadę węzła Południe (to ten na wysokości Urzędu Celnego i wyjazdu na Malbork), co oznacza blokadę całej obwodnicy.

- Protest zaczniemy o godz. 10 i będzie trwał przez 24 godziny. Zablokujemy węzeł Południe, nie będziemy blokować drogi nr 22. Utworzymy również korytarz życia dla służb ratunkowych. Miasto i policja ma zapewnić objazdy dla kierowców przez miasto oraz przez węzeł Wschód i Zachód – zapowiada Damian Murawiec. – Nasz ostatni protest został przez mieszkańców odebrany w 99 procentach pozytywnie. Ludzie rozumieją, że nie walczymy tylko o siebie, ale o bezpieczną żywność dla wszystkich. Wszyscy jesteśmy konsumentami i powinno nam zależeć, by do naszego kraju trafiały produkty żywnościowe dobrej jakości. Niestety, z Ukrainy trafiają do nas towary toksyczne, nikt nie sprawdza ich jakości.

Wkrótce podamy informacje o objazdach, jakie zostaną wyznaczone dla kierowców w związku z zapowiadanym protestem rolników.