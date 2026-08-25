Sjesta w parku Modrzewie

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Elbląga na popołudnie pełne zabawy i relaksu, czyli Sjestę w Parku Modrzewie. Projekt realizowany jest w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Elbląg i cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Jest to druga edycja z dwóch zaplanowanych podczas tegorocznych wakacji.

W najbliższą niedzielę 30 sierpnia w godzinach 14:00 – 18:00 zapraszamy wszystkich mieszkańców – od maluchów po seniorów – na wyjątkowe wydarzenie „Sjesta w Parku Modrzewie” (duża polana). Dla uczestników zaplanowano szereg atrakcji, tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie i spędzić aktywnie czas.

Celem tego projektu jest promowanie międzypokoleniowej integracji i wzajemnego szacunku, wzmacnianie więzi rodzinnych i sąsiedzkich poprzez wspólne aktywności oraz zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Przewidziane atrakcje festynu:

- strefa zabawy dla dzieci – kolorowe dmuchane zjeżdżalnie i plac zabaw dla najmłodszych;

- strefa animacji dla dzieci - kreatywne zabawy i zajęcia prowadzone przez doświadczonych animatorów, m.in. zabawy ruchowe przy muzyce, mini disco, warsztaty balonowe, zabawy pokoleniowe, bańki mydlane, malowanie na strechu, wodne zabawy;

- strefa Robin Hooda – strzelanie z łuku do tarczy dla każdego;

- strefa rekreacyjno-sportowa - gry planszowe w wersji plenerowej - czyli popularne gry plenerowe takie jak Molkky i CornHole, Boole, Domino - idealne do rywalizacji w gronie przyjaciół i rodziny;

- ma miejscu działać będzie też darmowa wypożyczalnia sprzętu (piłki, badminton).

Z tych wszystkich atrakcji będzie można skorzystać bezpłatnie. Sjesta w Parku Modrzewie to doskonała okazja by spędzić ostatnie dni lata z bliskimi na łonie natury w urokliwym Parku Modrzewie. Otwarta forma pikniku daje uczestnikom wspólną przestrzeń do zabawy, rozmów i twórczości, jednocześnie może przełamywać stereotypy, likwidować bariery i zbliżać lokalną społeczność. Do zobaczenia na dużej polanie w Parku Modrzewie.