Uczeń w centrum. EduKompas VULCAN w Mrągowie o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

Ponad 200 uczestników, eksperci z całej Polski i temat o kluczowym znaczeniu dla przyszłości edukacji – zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Konferencja EduKompas VULCAN. Kierunek: uczeń w centrum, która odbyła się 12 grudnia w Mrągowie, stała się jednym z najważniejszych lokalnych wydarzeń poświęconych dobrostanowi psychicznemu młodych ludzi.

Tego dnia Mrągowo stało się przestrzenią pogłębionej rozmowy, wymiany doświadczeń i wspólnego poszukiwania realnych rozwiązań. W konferencji uczestniczyli nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele samorządów oraz środowiska biznesowego, tworząc wyjątkowe forum dialogu ponad podziałami. Rangę wydarzenia dodatkowo podkreślił osobisty udział Kurator Oświaty w Olsztynie Jolanty Weroniki Skrzypczyńskiej, co pokazało, jak istotna dla całego systemu oświaty jest podejmowana tematyka. Od pierwszych chwil było jasne, że nie jest to formalne spotkanie, lecz wydarzenie o realnym znaczeniu – skoncentrowane na dialogu, odpowiedzialności i współpracy.

Dobrostan psychiczny to wspólna odpowiedzialność

Konferencja EduKompas VULCAN. Kierunek: uczeń w centrum, odbywająca się pod patronatem Moniki Horny-Cieślak, Rzeczniczki Praw Dziecka, zgromadziła przedstawicieli różnych środowisk: nauczycieli, dyrektorów szkół, samorządowców oraz przedstawicieli biznesu – wokół wspólnego celu: dobrostanu psychicznego i społecznego dzieci oraz młodzieży. Już na początku wydarzenia wybrzmiała myśl, która stała się osią całej konferencji: zdrowie psychiczne młodych ludzi to wyzwanie, które wymaga współpracy nie tylko szkoły i rodziny, ale całego społeczeństwa.

- Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży to fundament ich rozwoju i edukacji, ale przede wszystkim ich przyszłości. To także zwierciadło tendencji nas, dorosłych, którzy za tę przyszłość jesteśmy odpowiedzialni. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży to nie jest sprawa tylko szkół czy rodzin, to sprawa całego systemu od samorządu przez oświatę po ochronę zdrowia – podkreślały Dominika Beperszcz, skarbnik gminy Mrągowo oraz Ewa Ptak, dyrektor Zespołu Obsługi Szkół gminy Mrągowo, które prowadziły konferencję.

Jednym z najważniejszych wniosków płynących z konferencji EduKompas VULCAN była kluczowa rola współpracy międzysektorowej. VULCAN, jako współorganizator wydarzenia, udowodnił, że partnerstwo między edukacją a samorządem może przynosić realne, społeczne efekty. Tego rodzaju współpraca nie tylko wzmacnia działania edukacyjne, ale również tworzy solidne podstawy do wspólnego dbania o dobrostan psychiczny i społeczny młodych ludzi.

- Bez współpracy z władzami gminy Mrągowo to niezwykle ważne wydarzenie nie mogłoby się w tak dużym formacie odbyć. Gdy połączymy siły, to dopiero mamy potencjał, który pozwala zorganizować taką konferencję. – mówił wiceprezes firmy VULCAN Jan Oszust.

Realne narzędzia, ekspercka wiedza i rekomendacje dla edukatorów

Psycholog Maria Rotkiel, która rozpoczęła merytoryczną część spotkania, w swoim wystąpieniu omówiła aktualne trendy we współczesnej psychologii i psychoterapii we wsparciu i leczeniu dzieci i młodzieży. Zwróciła przede wszystkim uwagę na znaczenie wczesnej diagnozy, dostępność terapii oraz współpracę specjalistów, nauczycieli i rodziców. Omówiła również aktualne kierunki działań terapeutycznych oraz narzędzia, które mogą zwiększyć skuteczność pomocy młodym ludziom. Ekspertka wskazywała narzędzia i dobre praktyki wspierające uczniów, a także rozwiązania możliwe do realizacji w ramach istniejących struktur edukacyjnych, podkreślając rolę spójnych i konsekwentnych działań dorosłych.

Justyna Żukowska-Gołębiewska z fundacji UNAWEZA w swoim wystąpieniu pokazała, czym obecnie jest przemoc rówieśnicza, także ta w cyfrowych i relacyjnych formach oraz jakie czynniki realnie chronią, a jakie zwiększają ryzyko jej wystąpienia w szkole. Pokazała też skuteczne metody profilaktyki i rolę nauczyciela w reagowaniu na przemoc. Podkreśliła, że przeciwdziałanie przemocy nie jest dodatkiem do edukacji, lecz jednym z jej fundamentów.

Łukasz Gierek z Fundacji HejtOFF swoim wystąpieniem udowodnił, że hejt w sieci stał się nieodłącznym elementem komunikacji online. Pokazał jakie szkody psychiczne i fizyczne mogą powodować negatywne komentarze i posty w mediach społecznościowych i w jaki sposób hejt czy cyberbullying mogą wpływać na środowisko szkolne i rozwój młodych osób. Poruszył też ważne kwestie związane z identyfikacją, reagowaniem i zapobieganiem mowie nienawiści w środowisku edukacyjnym. Jego wystąpienie było mocnym apelem o edukację, czujność i odwagę w reagowaniu.

fot. Prelekcja Łukasza Gierka z Fundacji HejtOFF

Wydarzenie, które inspiruje i pokazuje kierunek rozwoju edukacji

- Konferencja EduKompas VULCAN. Kierunek: uczeń w centrum - współorganizowana przez firmę VULCAN - to jedno z najciekawszych wydarzeń, w których miałam przyjemność brać udział. Była to cenna okazja do dyskusji i edukacji w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży oraz profilaktyki problemów i wyzwań współczesnej edukacji. Profesjonalizm organizatorów, wspaniała atmosfera, eksperckie wykłady, zaangażowanie uczestników oraz gościnność gospodarzy wydarzenia sprawiły, iż był to wspaniały czas - mówi psycholog Maria Rotkiel, która na co dzień zajmuje się psychologią oraz psychoterapią dzieci i młodzieży.

Konferencja EduKompas VULCAN okazała się wydarzeniem przełomowym i potrzebnym, pierwszym tak dużym lokalnym spotkaniem, które w pełni kompleksowy i odpowiedzialny sposób podjęło temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Tego dnia Mrągowo stało się centrum ważnej dyskusji, a rozmowy, które rozpoczęły się w salach konferencyjnych, wciąż inspirują do działań w szkołach i lokalnych społecznościach. Dzień wypełniła wiedza, refleksja i praktyczne rekomendacje, a atmosfera pokazała, że prawdziwie trwałe zmiany zaczynają się tam, gdzie różne środowiska decydują się działać wspólnie – z myślą o uczniu, jego dobrostanie i przyszłości edukacji. Konferencja udowodniła, że dialog, współpraca i odpowiedzialność są kluczem do budowania szkoły, która stawia młodego człowieka w centrum.

Organizatorzy: Firma VULCAN, Wójt Gminy Mrągowo Piotr Piercewicz.

Firma VULCAN to niekwestionowany lider polskiego rynku edtech, który od prawie czterech dekad wspiera szkoły i samorządy w budowaniu nowoczesnej, przyjaznej edukacji. Łączy technologię z troską o ludzi i realne potrzeby użytkowników.

Wójt Gminy Mrągowo Piotr Piercewicz

Od lat angażuje się w inicjatywy wspierające rozwój edukacji oraz dobrostan dzieci i młodzieży. W swojej pracy samorządowej szczególną uwagę poświęca budowaniu lokalnej wspólnoty opartej na zrozumieniu, współpracy i trosce o młode pokolenie.

Patronat honorowy: Rzecznik Praw Dziecka, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Radosław Król, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

Partnerzy: Burmistrz Miasta Mrągowo, Fundacja Martyny Wojciechowskiej UNAWEZA, Nowa Era, Ochotnicze Hufce Pracy.