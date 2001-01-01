Utrudnienia na przejściu granicznym w Bezledach i Grzechotkach

fot. Wowka (arch. portEl.pl)

W związku z pracami po stronie rosyjskiej, na drogowym przejściu granicznym w Bezledach i Grzechotkach będzie czasowo wstrzymana odprawa osób i środków transportu.

Prace będą prowadzone w godzinach od 9:00 do 13:00 w następujących dniach: - 24 września br. Bagrationowsk-Bezledy - 1 października br. Mamonowo-Grzechotki Straż Graniczna zwraca się z prośbą do podróżnych, o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu tras przejazdu i wyborze przejścia granicznego.

mjr SG Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik prasowa kom. WMOSG