Utrudnienia na przejściu granicznym w Bezledach i Grzechotkach

 Elbląg, Utrudnienia na przejściu granicznym w Bezledach i Grzechotkach
fot. Wowka (arch. portEl.pl)

W związku z pracami po stronie rosyjskiej, na drogowym przejściu granicznym w Bezledach i Grzechotkach będzie czasowo wstrzymana odprawa osób i środków transportu.

Prace będą prowadzone w godzinach od 9:00 do 13:00 w następujących dniach:

- 24 września br. Bagrationowsk-Bezledy

- 1 października br. Mamonowo-Grzechotki

Straż Graniczna zwraca się z prośbą do podróżnych, o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu tras przejazdu i wyborze przejścia granicznego.

mjr SG Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik prasowa kom. WMOSG

