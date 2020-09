Zaginął Andrzej Taraszkiewicz

Policjanci z Elbląga prowadzą poszukiwania zaginionego: Andrzej Taraszkiewicz lat 37, s. Stanisława, zam. Elbląg, ul. Słowackiego

Ostatni raz zaginiony był widziany 29 sierpnia 2020r. kiedy to miał wyjechać do Niemiec w celach zarobkowych. Po kilku dniach kontakt rodziny z Andrzejem Taraszkiewiczem urwał się i do chwili obecnej nie nawiązano go oraz nie jest znane jego aktualne miejsce pobytu.

Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu osoby zaginionej o ich przekazanie na numer telefonu alarmowego 997, 112 lub 47 734 17 50. Wszelkie informacje zmierzające do ustalenia miejsca pobytu zaginionego można również podawać anonimowo za na adres (policja@elblag.ol.policja.gov.pl).