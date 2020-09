Zaginął Kazimierz Rengel

Policjanci z Elbląga prowadzą poszukiwania zaginionego: Kazimierz Rengel lat 69, s. Czesława, zam. Elbląg, ul. Mączna

Mężczyzna ostatni raz był widziany 23 września 2020r., kiedy to wypisał się na własne żądanie ze szpitala przy ul. Związku Jaszczurczego w Elblągu. Kontakt rodziny z Kazimierzem Rengelem urwał się i do chwili obecnej nie nawiązano go oraz nie jest znane jego aktualne miejsce pobytu.

Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu osoby zaginionej o ich przekazanie na numer telefonu alarmowego 112. Wszelkie informacje zmierzające do ustalenia miejsca pobytu zaginionego można również podawać anonimowo za na adres (policja@elblag.ol.policja.gov.pl).