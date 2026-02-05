UWAGA!

Słoneczna z nową biblioteką

 Elbląg, W filii Biblioteki przy ul. Słonecznej na gości czekają nie tylko książki
W filii Biblioteki przy ul. Słonecznej na gości czekają nie tylko książki (fot. Anna Dembińska)

- To jest bardzo ważna sala. To ma być ulubione miejsce dla wagarowiczów i dla tych, którym do domu się nie spieszy i chcą tutaj spędzać czas w trakcie różnych aktywności – żartował Jacek Nowiński, dyrektor Biblioteki Elbląskiej. Dziś (5 lutego) po remoncie dla czytelników i nie tylko udostępniono filię Biblioteki przy ul. Słonecznej. Książki można już wypożyczać. Zobacz zdjęcia.

- Musimy odzyskać młodzież dla słowa pisanego. Musimy dać im zajęcia inne niż tylko te na ekranie telefonu – mówił Jacek Nowiński, dyrektor Biblioteki Elbląskiej podczas dzisiejszej uroczystości. - Można tutaj zarówno odrabiać lekcje, jak i spędzić wagary.

W wyremontowanej bibliotece na gości oprócz książki czeka też m.in. stół do mini bilarda, stoły i krzesła (zarówno dla dużych, jak i dla mniejszych użytkowników), gdzie będzie można spędzić czas podczas różnych aktywności. Niekoniecznie związanych z literaturą, chociaż 21 tysięcy książek czeka na czytelników (w tym 1,1 tys. nowości kupowanych w ubiegłym roku).

Modernizacja kosztowała 422 tys. zł, z czego większość (241 837, 61 zł) pochłonął remont podłogi. Trwała od czerwca ubiegłego roku. Niestety, maskotka Słonecznej biblioteki – kot Pimpek Bibliofil do filii nie wróci.

Za tydzień udostępniona po remoncie będzie filia biblioteki przy ul. Piłsudskiego. W planach na ten rok jest jeszcze uruchomienie kolejnego książkomatu. Gdzie stanie dokładnie, tego dyrektor Biblioteki nie chciał na razie ujawnić.

