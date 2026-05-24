„Bawił służbowo w Elblągu przewodniczący prezydium” (Głos z przeszłości, odc. 249)

- Sprawa zwiększenia ilości punktów masowego wyżywienia na terenie miasta jest pilna - pisała o Elblągu prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Jak niedziela, to Głos z przeszłości na portElu. Czym niegdyś żyło miasto i region?

Uruchomić więcej zakładów żywienia zbiorowego

„W Elblągu jest niedostateczna ilość punktów masowego wyżywienia. Gospoda spółdzielcza przy ul. Grunwaldzkiej, jak też Orbis, nie są w stanie zaspokoić zapotrzebowania. Z wyżywienia zbiorowego w gospodzie korzysta także ucząca się młodzież, która nie mieszka w internatach. Sprawa zwiększenia ilości punktów masowego wyżywienia na terenie miasta jest pilna”.

Przewodniczący Prezydium GWRN w Elblągu

„W dniu 5 bm. bawił służbowo w Elblągu przewodniczący Prezydium Gdańskiej WRN tow. Wągrowski. W czasie kilkugodzinnego pobytu w Prezydium MRN tow. Wągrowski zapoznał się z aktualnymi zagadnieniami miasta i pracą Prezydium”.

Powiatowy zjazd delegatów PCK

„W dniu 8 bm. o godz. 11 w sali konferencyjnej MRN odbędzie się walny zjazd powiatowy delegatów kół Polskiego Czerwonego Krzyża. W zjeździe wezmą udział zaproszeni przodownicy pracy, przedstawiciele partii, władz terenowych oraz masowych organizacji społecznych”.

Na Żuławach wprowadzony zostanie płodozmian trawopolny

„W toku realizacji planu 6-letniego spółdzielnie produkcyjne na Żuławach mają zamiar wprowadzić u siebie wypraktykowany w ZSRR przez prof. Williamsa płodozmian trawopolny. Zastosowanie tego płodozmianu umożliwi uzyskanie w planie 6-letnim plonów wyższych w porównaniu z tegorocznymi o 100 proc. Poza tym płodozmian trawopolny zapewnia rolnikom bogatą bazę paszową pozwalającą na dwukrotne, w stosunku do stanu obecnego, zwiększenia pogłowia zwierzęcego”.

Rejestracja inżynierów i techników

„W dniu dzisiejszym 8 bm. w punkcie rejestracyjnym Naczelnej Organizacji Technicznej przy Kopernika 26 rejestrują się inżynierowie i technicy, których nazwiska zaczynają się na literę K”.

Źródło: Głos Wybrzeża nr 276, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.