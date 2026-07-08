Rusza budowa przeprawy tymczasowej na rzece Elbląg

8 lipca odbyło się przekazanie terenu budowy wykonawcy tymczasowej przeprawy na rzece Elbląg. Rozpoczęcie prac to kolejny etap przygotowań do remontu Mostu Kardynała Wyszyńskiego, jednej z pilniejszych inwestycji drogowych ostatnich lat.

Tymczasowy most powstanie na przedłużeniu ul. Wapiennej. Wykonawcą inwestycji będzie firma Primost Serwis z Będzina. Zakończenie budowy planowane jest na początek września, tak aby przeprawa mogła zostać oddana do użytku przed rozpoczęciem zasadniczych prac związanych z remontem Mostu Kardynała Wyszyńskiego. Przeprawa tymczasowa zapewni ciągłość komunikacji w czasie wyłączenia mostu z ruchu. Konstrukcja zostanie wykonana ze stali z wykorzystaniem elementów drewnianych oraz nawierzchni bitumicznej. Most będzie miał większy prześwit niż Most Niski i Most Wysoki, co pozwoli na zachowanie ruchu jednostek pływających. Z przeprawy będą mogły korzystać samochody osobowe. Ruch będzie odbywał się jednokierunkowo – w kierunku centrum miasta. Pojazdy wyjeżdżające z miasta zostaną skierowane przez Most Niski. Dla samochodów ciężarowych obowiązywać będzie objazd Trasą Unii Europejskiej, która już dziś stanowi podstawowy korytarz dla transportu ciężkiego.

W trakcie prac budowlanych będzie obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu, którą wykonawca przeprawy planuje wprowadzić 13 lipca. Docelowo wjazd na teren parkingu Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Warszawskiej będzie stanowił dojazd do tymczasowej przeprawy przez rzekę Elbląg. Po drugiej stronie rzeki prowadzone będą prace budowlane w rejonie skrzyżowania ul. Wapiennej z ul. Bulwar Zygmunta Augusta. Obszar ten będzie wyłączony z użytkowania. Prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności.

Budowa przeprawy tymczasowej ma na celu ograniczenie utrudnień komunikacyjnych. Dzięki temu mieszkańcy zachowają możliwość sprawnego przemieszczania się pomiędzy obiema częściami miasta przez cały okres priorytetowej wymiany przęsła Mostu Kardynała Wyszyńskiego.