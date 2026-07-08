Jak elbląscy uczniowie poradzili sobie z maturą?
Emocje opadły, znamy już oficjalne wyniki matur w Elblągu. Sprawdź, jak poradzili sobie uczniowie lokalnych liceów i techników oraz które placówki osiągnęły najwyższe wyniki z przedmiotów obowiązkowych.
Nadszedł długo wyczekiwany dzień – elbląscy maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. W Elblągu do wszystkich wymaganych przedmiotów przystąpiło 1190 osób, z czego 1041 zdało egzamin i odebrało świadectwo. Jak poradzili sobie uczniowie elbląskich liceów i techników? Warto pamiętać, że część osób podchodziła do egzaminu kolejny raz, chcąc poprawić swoje rezultaty z poprzednich lat.
Do pisemnego egzaminu z języka polskiego podeszło 1197 osób. Zaliczyło go 96,8 proc. abiturientów, uzyskując średni wynik na poziomie 57 proc. W szranki z „królową nauk” (matematyką na poziomie podstawowym) stanęło 1196 osób – zdało 90,5 proc. zdających, ze średnim wynikiem 62 proc. Z kolei maturę z języka angielskiego na poziomie podstawowym zdawało 1191 uczniów. Sukcesem może pochwalić się 96,4 proc. z nich, a średni wynik wyniósł aż 80 proc.
Jak wyglądają szczegółowe statystyki dla poszczególnych placówek? Poniżej prezentujemy zestawienie wyników z przedmiotów obowiązkowych w elbląskich szkołach ponadpodstawowych:
|
Szkoła
|
Język polski
|
Matematyka
|
Język angielski
|
I LO
|
58 proc.
|
76 proc.
|
90 proc.
|
II LO
|
62 proc.
|
79 proc.
|
93 proc.
|
III LO
|
58 proc.
|
68 proc.
|
87 proc.
|
IV LO
|
55 proc.
|
48 proc.
|
71 proc.
|
Technikum w ZSEiO
|
48 proc.
|
55 proc.
|
70 proc.
|
Technikum w ZSM
|
53 proc.
|
55 proc.
|
78 proc.
|
Technikum w ZST
|
61 proc.
|
47 proc.
|
63 proc.
|
Technikum w ZSIŚiU
|
48 proc.
|
38 proc.
|
61 proc.
|
Technikum w ZSG
|
62 proc.
|
47 proc.
|
73 proc.
|
Technikum w ZST-I
|
53 proc.
|
46 proc.
|
67 proc.
|
Szkoła Muzyczna II stopnia
|
73 proc.
|
74 proc.
|
86 proc.
|
LO Zakonu Pijarów
|
67 proc.
|
67 proc.
|
83 proc.
|
Niepubliczne LO „Regent”
|
58 proc.
|
75 proc.
|
94 proc.
|
LO dla Dorosłych „Żak”
|
39 proc.
|
39 proc.
|
65 proc.
|
Liceum dla Dorosłych w CKZiU
|
49 proc.
|
27 proc.
|
67 proc.
|
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus”
|
32 proc.
|
24 proc.
|
54 proc.
W ramach maturalnych ciekawostek warto odnotować rzadkie wybory językowe: jedna osoba zdawała pisemny język francuski na poziomie podstawowym (egzamin zaliczyła, jednak jej wyniku nie ujawniono). Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku egzaminu ustnego z tego języka. Z kolei tylko jedna osoba zmierzyła się z pisemnym językiem rosyjskim, niestety bez powodzenia. Dokładnie tak samo zakończył się dla niej egzamin ustny z języka rosyjskiego.