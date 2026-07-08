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Jak elbląscy uczniowie poradzili sobie z maturą?

 Elbląg, Jak elbląscy uczniowie poradzili sobie z maturą?
Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Emocje opadły, znamy już oficjalne wyniki matur w Elblągu. Sprawdź, jak poradzili sobie uczniowie lokalnych liceów i techników oraz które placówki osiągnęły najwyższe wyniki z przedmiotów obowiązkowych.

Nadszedł długo wyczekiwany dzień – elbląscy maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. W Elblągu do wszystkich wymaganych przedmiotów przystąpiło 1190 osób, z czego 1041 zdało egzamin i odebrało świadectwo. Jak poradzili sobie uczniowie elbląskich liceów i techników? Warto pamiętać, że część osób podchodziła do egzaminu kolejny raz, chcąc poprawić swoje rezultaty z poprzednich lat.

Do pisemnego egzaminu z języka polskiego podeszło 1197 osób. Zaliczyło go 96,8 proc. abiturientów, uzyskując średni wynik na poziomie 57 proc. W szranki z „królową nauk” (matematyką na poziomie podstawowym) stanęło 1196 osób – zdało 90,5 proc. zdających, ze średnim wynikiem 62 proc. Z kolei maturę z języka angielskiego na poziomie podstawowym zdawało 1191 uczniów. Sukcesem może pochwalić się 96,4 proc. z nich, a średni wynik wyniósł aż 80 proc.

Jak wyglądają szczegółowe statystyki dla poszczególnych placówek? Poniżej prezentujemy zestawienie wyników z przedmiotów obowiązkowych w elbląskich szkołach ponadpodstawowych:

 

Szkoła

Język polski

Matematyka

Język angielski

I LO

58 proc.

76 proc.

90 proc.

II LO

62 proc.

79 proc.

93 proc.

III LO

58 proc.

68 proc.

87 proc.

IV LO

55 proc.

48 proc.

71 proc.

Technikum w ZSEiO

48 proc.

55 proc.

70 proc.

Technikum w ZSM

53 proc.

55 proc.

78 proc.

Technikum w ZST

61 proc.

47 proc.

63 proc.

Technikum w ZSIŚiU

48 proc.

38 proc.

61 proc.

Technikum w ZSG

62 proc.

47 proc.

73 proc.

Technikum w ZST-I

53 proc.

46 proc.

67 proc.

Szkoła Muzyczna II stopnia

73 proc.

74 proc.

86 proc.

LO Zakonu Pijarów

67 proc.

67 proc.

83 proc.

Niepubliczne LO „Regent”

58 proc.

75 proc.

94 proc.

LO dla Dorosłych „Żak”

39 proc.

39 proc.

65 proc.

Liceum dla Dorosłych w CKZiU

49 proc.

27 proc.

67 proc.

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus”

32 proc.

24 proc.

54 proc.

 

W ramach maturalnych ciekawostek warto odnotować rzadkie wybory językowe: jedna osoba zdawała pisemny język francuski na poziomie podstawowym (egzamin zaliczyła, jednak jej wyniku nie ujawniono). Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku egzaminu ustnego z tego języka. Z kolei tylko jedna osoba zmierzyła się z pisemnym językiem rosyjskim, niestety bez powodzenia. Dokładnie tak samo zakończył się dla niej egzamin ustny z języka rosyjskiego.


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