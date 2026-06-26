Nareszcie weekend: Dni Elbląga i nie tylko

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

Tegoroczne Dni Elbląga odbędą się 26–28 czerwca na Wyspie Spichrzów. Na scenie wystąpią m.in. Smolasty, Justyna Steczkowska, Paluch, Żabson, DJ Myszkovski, Anastazja, Velly, AG Carmen. Tutaj znajdziecie szczegółowy program imprezy. Podczas Dni Elbląga odbędzie się wiele wydarzeń towarzyszących, np. kiermasz RękodziELnik czy spotkania w Elkamerze.

W piątek, 26 czerwca, o godz. 18 Biblioteka Elbląska zaprasza na wernisaż wystawy „UTRACONE – ODZYSKANE. Dziedzictwo piśmiennicze rodziny Loitzów” ze zbiorów zabytkowych Biblioteki Elbląskiej. Wstęp wolny.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne zaprasza na Truso Fest 4, 2026! Już 27 czerwca na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu w godzinach 12-19. W programie m.in.: rejsy repliką łodzi wikińskiej, walka grup rekonstrukcji historycznej, spotkanie z odkrywcą osady Truso, pokazy ognia z pyłu bursztynowego, wykłady popularnonaukowe, warsztaty i gry dla dzieci.

Klub Środowisk Twórczych serdecznie zaprasza na koncert w najbliższą niedzielę. Confusion Project 30 czerwca zagra oficjalną premierę swojej płyty IDENTITY na festiwalu Warsaw Summer Jazz Days, ale na 2 dni przed tym wydarzeniem, 28. czerwca o 18 zawita do Krypty, aby nie tylko zagrać prapremierowo ten materiał, ale też spotkać się ze zgromadzoną publicznością na wieczorze autorskim. Będzie Q&A, rozmowy z artystami, nie zabraknie też niespodzianek. Wstęp wolny.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!