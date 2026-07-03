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Nareszcie weekend: Święto Wiatru, Elbląg Music Masterclass i koncerty

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu i okolicach?

Piątek, 3 lipca

Weekend warto zacząć od Elbląg Music Masterclass - największych warsztatów muzycznych w północnej Polsce, organizowanych już po raz piąty przez Elbląską Orkiestrę Kameralną. Inauguracyjny koncert odbędzie się w piątek o godz. 19 w Centrum Sztuki Galeria EL. Przez dziesięć lipcowych dni Elbląg wypełni się koncertami, recitalami i spotkaniami z muzyką na najwyższym poziomie. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników kultury do udziału w wydarzeniach otwartych dla publiczności. Elbląg Music Masterclass potrwa do 12 lipca.

 

Sobota. 4 lipca

W Elblągu odbędzie się wakacyjny sześcioosobowych drużyn organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Rozgrywki odbędą się w godzinach 10-16 na boisku przy ul. Skrzydlatej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy online.

 

W Tolkmicku będą witać lato. Największymi gwiazdami wydarzenia będą Michał Wiśniewski oraz kultowy zespół TOP ONE, których koncerty z pewnością będą doskonałą okazją do wspólnej zabawy przy ich największych przebojach. Początek o godzinie 16 przy Miejsko-Gminnym ośrodku Kultury w Tolkmicku.

 

Jak zawsze na początku miesiąca elbląskie schronisko zaprasza na spacer z psami. Początek spaceru przy schronisku o godzinie 11. Uwaga, na to wydarzenie obowiązywały zapisy!

 

W Rybaczówce w Węglach-Żukowie, nad samym brzegiem jeziora Druzno, w sobotę 4 lipca o godz. 12, odbędzie się spotkanie z Grażyną Chrostek-Żugaj, autorką książki „Okolice Jeziora Druzno – ludzie i historia”. Wstęp wolny.

 

O godzinie 13 elbląscy przewodnicy PTTK zapraszają na sobotę z przewodnikiem Tegoroczny cykl zostanie zainaugurowany w Aniołowie na Zlocie Aniołów, gdzie zabierze nas Małgorzata Światkowska. Zapisy odpłatne w biurze PTTK, zbiórka przy siedzibie PTTK przy ul. Krótkiej.

Zlot Aniołów w Aniołowie rozpocznie się o godz. 14 od parady. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, wśród nich pokaz anielskiej mody czy zabawę pod gwiazdami. 80-lecie będzie przy okazji świętować elbląska OSP. Szczegółowy program tutaj

 

Niedziela, 5 lipca

Niedzielę najlepiej zacząć od śniadania na trawie na dziedzińcu Galerii EL. Początek o godzinie 10. Odbędą się warsztaty artystyczne, koncert zespołu Nietrzask i Dźwiękoumilanie. "Czeka na Was zielona przestrzeń pełna rozmów, twórczych działań, muzyki i letniego piknikowania." - zachęcają organizatorzy.

 

W Łęczu pod Elblągiem odbędzie się Święto Wiatru i Podcieni. o właśnie wiatr ponownie stanie się jednym z głównych bohaterów wydarzenia. Uczestnicy będą mogli podziwiać profesjonalne, wielkoformatowe latawce oraz wziąć udział w warsztatach przygotowanych specjalnie na tę okazję. Początek o godzinie 12 na boisku przy szkole.

 

O godzinie 17 w Bażantarni Kapela Kawalerów Podwileńskich zainauguruje Letni Salon Muzyczny. Zespół powstał 5 la temu, a jego kierownikiem jest Julian Germanowicz. Aby osiągnąć swój cel i się ożenić, już od początku istnienia zespołu piszą własne autorskie, romantyczne piosenki. Do tego, wzięli do repertuaru kilka piosenek przed i powojennych. Tworzą opracowania piosenek, gdzie nawet wkradają się elementy jazzu i rocka.

 

Wieczorem zapraszamy na dziedziniec Biblioteki Elbląskiej na koncert z cyklu Miasto.Gramy, organizowany przez Stowarzyszenie Co Jest?. O godzinie 18 wystąpi Guðrið Hansdóttir - songwriterka z Wysp Owczych, która wydała kilka albumów studyjnych, a jej kariera muzyczna trwa już ponad 20 lat. Wstęp wolny.

 

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!


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