Dawno temu w Elblągu… szalała odra i szkarlatyna

Odra i szkarlatyna, te podstępne plagi, które dotykają naszą chorowitą młodzież, pojawiają się teraz dość często w naszej okolicy. Obecnie choroby dotknęły kilka rodzin zamieszkałych przy alei Grunwaldzkiej (niem. Holländer Chaussee) i na Nowym Polu (niem. Neustädterfel) - pisała elbląska prasa w maju 1902 roku. O czym jeszcze pisała?

W jednym domu dzieci z dwóch rodzin są poważnie chore na odrę, w trzecim na szkarlatynę. Ogólnie rzecz biorąc, choroby wydają się przebiegać zadowalająco. Jednak u tych, którzy wyzdrowieli, do tej pory prawie bez wyjątku pozostał męczący kaszel. (AZ, sobota, 17.05.1902)

Przygotowania do uroczystości zakonnych w Malborku

Mieszkańcy Malborka (niem. Marienburg) nie są szczególnie zachwyceni, że uroczystości zakonne zostaną okrojone. W końcu niektórzy stracą na tym, ponieważ wiedzą, że dwudniowe uroczystości przyciągnąłby do Malborka więcej osób z miasta i okolic, niż miałoby to miejsce w przypadku jednego dnia. Niemniej jednak Malbork nie przegapi okazji, aby powitać Rycerzy Świętego Jana, którzy są znani jako goście cesarza, tak gościnnie, jak to tylko możliwe. Na ostatnim posiedzeniu lokalny magistrat zdecydował się wystąpić do rady miasta o 550 marek na pokrycie udekorowania altanek i ulic […]. Dekorowaniem zajmie się powiat malborski, który również przekazał kwotę na ten cel. […] (AZ, środa, 14.05.1902 r.). Cesarz wysłał zaproszenie do króla Anglii, aby wysłał kilku przedstawicieli angielskiego Wielkiego Przeoratu Zakonu Świętego Jana do Malborka na uroczystości. Jak właśnie poinformowano nas telegraficznie, król wydał zarządzenie, że w uroczystościach wezmą udział: markiz Wräblak, pułkownik Bowdle i sir Jetze (AZ, piątek, 16.05.1902 r.).

Ze spraw sądu ławniczego

11 marca robotnik Franz Kuhn był powodem wielkiego zbiegowiska, ponieważ tego dnia w południe tarzał się po ziemi oraz rękami i nogami stawiał opór przed swoim aresztowaniem i przewiezieniem na posterunek policji. Oskarżony, który tego dnia sporo wypił i był już wcześniej karany za przemoc, został skazany na 4 tygodnie więzienia za stawianie oporu władzom. Drugi mężczyzna, Paul Rainski, który również został oskarżony o stawianie oporu podczas aresztowania i próbę uwolnienia kury, został uniewinniony (AZ, środa,14.05.1902 r.).

Aresztowania w naszym mieście

W nocy z 16 na 17 kwietnia doszło do włamania z kradzieżą w domu handlowca Emila Brahta, podczas którego ukradziono 800 marek. Drewnianą szufladę z pieniędzmi znaleziono później w rzece Nogat. W tym czasie pracował tam służący Gottfried Gehrmann, który wkrótce po kradzieży zniknął i zamieszkał w gospodzie „Zur Heimat”. Obserwowano go dyskretnie i odkryto, że chociaż był ostrożny w swoich transakcjach, wydawał sporo pieniędzy na swoje wydatki. Wczoraj po południu został nagle aresztowany i po długim czasie zaprzeczania, w końcu przyznał się, że dokonał tego włamania. Znaleziono w jego posiadaniu 645 marek. Pozostałą kwotę wydał na zakup różnych rzeczy. […] (AZ, czwartek, 15.05.1902 r.).

Liedertafel ma nowego dyrygenta

Koło śpiewacze Liedertafel wybrało wczoraj na swojego dyrygenta pana Rohlwesa z Królewca (niem. Königsberg), który zobowiązał się do natychmiastowego objęcia stanowiska. W dniu Wniebowstąpienia odbędzie się, jak co roku, poranny spacer do Bażantarni (niem. Vogelsang) (AZ, sobota, 03.05.1902 r.).

Regionalna wycieczka sportowców w okolice Elbląga

1 czerwca odbędzie się wycieczka w okolice Elbląga zorganizowana dla miłośników sportu z regionu. Przygotowaniem i organizacją wyjazdu zajął się Męski Klub Gimnastyczny z Elbląga. W ramach wyprawy odbędą się także popularne zawody gimnastyczne (AZ, piątek, 16.05.1902 r.).

Koncert Berlińskiego Chóru Katedralnego w Elblągu

W przyszłym miesiącu fanów muzyki czeka rzadka muzyczna gratka. We wtorek, 3 czerwca, o godzinie 19 w kościele Najświętszej Marii Panny koncert da Berliński Chór Katedralny, składający się z 36 chłopców i 12 mężczyzn. Wspaniała sława tego zespołu gwarantuje dobrą frekwencję. […] (AZ, sobota, 17.05.1902 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.