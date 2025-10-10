Nareszcie weekend: planszówki, warsztaty i spacer

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

Piątek

Weekend proponujemy zacząć od planszówek. W filii Biblioteki Elbląskiej na Zawadzie od godziny 17 do 21 odbędzie się rozrywkowe granie. Wszystko dlatego, że dziś przypada Dzień Gier Planszowych.

Sobota

Warsztaty Mindfulness z Zuzanną Ziomecką rozpoczną się o godzinie 10 w Bibliotece Elbląskiej. Mindfulness to praktyka uważności polegająca na celowym i nieoceniającym skupianiu uwagi na chwili obecnej, czyli na myślach, emocjach i doznaniach cielesnych, bez rozpamiętywania przeszłości i gonitwy za przyszłością.

Niedziela

CSE Światowid zaprasza na pierwszy soundwalk, czyli uważny spacer słuchowy, pomoże Ci odkryć, co zwykle umyka uwadze — struktury ptasich świergotów, warstwy odgłosów owadów czy rytm fal. Pierwszy spacer odbędzie się w Bażantarni. Początek o godzinie 10, potrwa około 2 godzin. Liczba miejsc ograniczona — zapisy: aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl, tel. 55 611 20 59.

O godzinie 16 w Galerii EL rozpocznie się finisaż wystawy „Módlmy się” Zuzy Dolegi i Mariusza Szczygła.

11-12 października

Biblioteka Elbląska zaprasza na dwudniowe warsztaty zinowe prowadzone przez Monikę Proniewską z Hekla Studio. Tym razem geometryczne zasady pomogą uczestnikom stworzyć wyobrażone miasta, których nie znajdziemy na żadnej mapie. Obowiązują zapisy (elkamera@bibliotekaelblaska.pl lub tel. 55 625 60 32) . Warsztaty odbywają się w sobotę i niedzielę w godzinach 11 – 15.

Zapraszamy też do odwiedzenia wystaw w Muzeum Archeologiczno - Historycznym i Galerii EL.

Wiele się będzie działo w elbląskim sporcie – przed nami m.in. parkrun, mecze piłki ręcznej, sezon zaczynają siatkarki. Wszystkie informacje pod tym linkiem.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!