Szkoły w Elblągu mają swoje granice (do zmiany)

Granic obwodów publicznych podstawówek dotyczy nowa interpelacja Ewy Horbaczewskiej (KO). Radna przypomina, że niemal nie były one aktualizowane od 2017 roku, a od tego czasu zdążyło zmienić się miasto.

Od 8 lat w granicach szkolnych obwodów zmiany nastąpiły jedynie w przypadku SP 15.

- W tak długim okresie powstało nowe osiedle przy ul. Łęczyckiej oraz wiele nowych bloków mieszkalnych w innych dzielnicach naszego miasta. Obecny układ obwodów oraz konieczność przyjęcia dzieci z obwodów do danej szkoły powoduje, że niektóre placówki są nadmiernie przeciążone. Fakt ten wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo dzieci i jakość nauczania – argumentuje radna.

Podkreśla również, że zmiana granic wyeliminowałaby również „anomalie” polegające na tym, że dzieci zamieszkałe na danej ulicy przynależą do obwodu szkoły oddalonej o 1,5 km, podczas gdy 50-150 m od ich domu znajdują się inne szkoły.

- Czy Departament Edukacji przewiduje korekty obwodów publicznych szkół podstawowych od nowego roku szkolnego? – pyta Ewa Horbaczewska.

Odpowiedział jej prezydent Michał Missan.

- Jest planowana zmiana sieci publicznych szkół podstawowych w Gminie Miasto Elbląg. W związku z tym, że liczba uczniów w niektórych szkołach podstawowych uległa zmianie, konieczne jest dokonanie analizy urodzeń oraz zameldowań dzieci. Na tej podstawie będzie dostosowywana sieć publicznych szkół podstawowych. Departament Edukacji wnikliwie analizuje powyższe i przedstawi Radzie Miejskiej nową propozycję obwodów wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg – wskazuje prezydent Elbląga.

Dodajmy, że zgodnie z przepisami zmiana może nastąpić najszybciej w roku szkolnym 2026/2027.