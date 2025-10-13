UWAGA!

Szkoły w Elblągu mają swoje granice (do zmiany)

Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Granic obwodów publicznych podstawówek dotyczy nowa interpelacja Ewy Horbaczewskiej (KO). Radna przypomina, że niemal nie były one aktualizowane od 2017 roku, a od tego czasu zdążyło zmienić się miasto.

Od 8 lat w granicach szkolnych obwodów zmiany nastąpiły jedynie w przypadku SP 15.

- W tak długim okresie powstało nowe osiedle przy ul. Łęczyckiej oraz wiele nowych bloków mieszkalnych w innych dzielnicach naszego miasta. Obecny układ obwodów oraz konieczność przyjęcia dzieci z obwodów do danej szkoły powoduje, że niektóre placówki są nadmiernie przeciążone. Fakt ten wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo dzieci i jakość nauczania – argumentuje radna.

Podkreśla również, że zmiana granic wyeliminowałaby również „anomalie” polegające na tym, że dzieci zamieszkałe na danej ulicy przynależą do obwodu szkoły oddalonej o 1,5 km, podczas gdy 50-150 m od ich domu znajdują się inne szkoły.

- Czy Departament Edukacji przewiduje korekty obwodów publicznych szkół podstawowych od nowego roku szkolnego? – pyta Ewa Horbaczewska.

Odpowiedział jej prezydent Michał Missan.

- Jest planowana zmiana sieci publicznych szkół podstawowych w Gminie Miasto Elbląg. W związku z tym, że liczba uczniów w niektórych szkołach podstawowych uległa zmianie, konieczne jest dokonanie analizy urodzeń oraz zameldowań dzieci. Na tej podstawie będzie dostosowywana sieć publicznych szkół podstawowych. Departament Edukacji wnikliwie analizuje powyższe i przedstawi Radzie Miejskiej nową propozycję obwodów wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg – wskazuje prezydent Elbląga.

Dodajmy, że zgodnie z przepisami zmiana może nastąpić najszybciej w roku szkolnym 2026/2027.

oprac. TB

