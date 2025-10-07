UWAGA!

W środę 15 października w hali przy al. Grunwaldzkiej 135 odbędzie się kolejna edycja Elbląskich Targów Pracy. Powiatowy Urząd Pracy, który je organizuje, zaprasza wszystkich chętnych w godz. 9-12.

Szukasz pracy? Poszukujesz pracowników? Elbląskie Targi Pracy to miejsce, w którym można porozmawiać z pracodawcami, przejrzeć oferty krajowe i międzynarodowe, sprawdzić dokumenty aplikacyjne, skorzystać z porad specjalistów ZUS, Urzędu Skarbowego, Państwowej Inspekcji Pracy i Urzędu Pracy.

Elbląskie Targi Pracy będą czynne w godz. 9-12. Pracodawcy mogą zgłaszać się do udziału w nich jeszcze do 9 października. Formularz zgłoszeniowy dla pracodawców jest dostępny na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl

  • Boże jak ja się cieszę że mam pracę! Te wszystkie targi i pośredniaki tylko negatywnie człowieka doprowadza do płaczu.
  • Sorry ale w Elblągu nie ma się o co targować
  • A jak tam zmowa z wypłatami u firm z tej samej branży albo niezatrudnianie pracowników z drugiej firmy w tej samej branży? Coraz więcej o tym słychać w Elblągu. Pracownik nie może zmienić pracy i poprawić warunków, bo jest cicha umowa. Pewnie to tylko plotki; )
  • Trzeba na PIS głosować i praca niepotrzebna. Inni na Ciebie pracują, Ty spijasz nektar.
