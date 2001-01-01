Nareszcie weekend: Koncert charytatywny, Bieg na 6 Łap, przejazdy parowozem i Ptasi Piknik

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu i okolicach?

Piątek

W piątek o godz. 18.30 na Dużej Scenie Teatru im. A. Sewruka odbędzie się charytatywny spektakl „Mały fiat, wielka miłość”, z którego dochód będzie przeznaczony na remont budynku przy ul. Lotniczej. To tu podopieczni PSONI koło w Elblągu – osoby z niepełnosprawnościami – będą miały szansę na aktywność zawodową, udział w warsztatach i codzienną opiekę z rehabilitacją. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą im pomóc, a szczegóły znajdziecie tutaj.

Sobota

Wolontariusze zapraszają wszystkich chętnych na kolejną edycję Biegu na sześć łap, który odbędzie się w sobotę, 4 października o godz. 11. To świetna okazja, by wyprowadzić na spacer psy z elbląskiego schroniska i spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu w Bażantarni. Uwaga, obowiązują zapisy, a szczegóły sprawdzicie tutaj.

Wiecie, że w 2025 roku obchodzimy 800-lecie narodzin Herkusa Monte - legendarnego wodza pruskiego plemienia Natangów w czasach największego pruskiego powstania antykrzyżackiego w latach 1260 - 1274? Podobnie jak szkocki bohater narodowy William Wallace (Bravehart), Herkus Monte walczył z silniejszym przeciwnikiem o to, by jego lud mógł zachować wolność i własne obyczaje. Stał się symbolem oporu przeciwko krzyżackiej chrystianizacji mieczem, a jego imię przetrwało nie tylko w legendach, ale stało się inspiracją dla pisarzy i artystów, w tym m.in. dla Adama Mickiewicza. Centrum Spotka Europejskich „Światowid" w Elblągu zaprasza w sobotę, 4 października na wykłady i projekcję filmu poświęconych historii tej barwnej postaci. Wstęp wolny. Początek o godz. 12.

Sobota-niedziela

Weekend w regionie minie pod znakiem Ptasiego Pikniku. W sobotę i niedzielę w Krynicy Morskiej odbędzie się już piętnasta edycja tego wydarzenia dla miłośników obserwacji ptactwa. Jakie atrakcje przygotowało dla nich Nadleśnictwo Elbląg? Sprawdź tutaj.

4 i 5 października Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych organizuje obchody 120-lecia linii kolejowej Prawy Brzeg Wisły – Sztutowo, czyli popularnej wąskotorówki. Jedną z atrakcji będą przejazdy składem z parowozami. Szczegóły znajdziecie tutaj.

To będzie także weekend poświęcony seniorom. Ze specjalną ofertą dla tej grupy wiekowej wystąpił m.in. Teatr im. A. Sewruka oraz Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Zapraszamy do skorzystania!

Wiele się będzie działo w elbląskim sporcie – przed nami m.in. parkrun, mecze piłki ręcznej, hokeja na lodzie. Wszystkie informacje pod tym linkiem.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!