Dawno temu w Elblągu… wprowadzono zmiany na dworcu

Poczekalnie na lokalnym dworcu kolejowym nie zachęcały wczoraj swoim widokiem, zwłaszcza poczekalnie trzeciej i czwartej klasy, z których usunięto stoliki i siedzenia. Wczoraj po południu miało miejsce przejęcie restauracji dworcowej przez nowego dzierżawcę, restauratora pana Hesse - informowała elbląska prasa w maju 1902 r. O czym jeszcze pisała?

Niewystarczające ogrzewanie w szkołach

Podczas gdy ogrzewanie jest nadal używane w wyższych placówkach edukacyjnych ze względu na nietypowe warunki pogodowe, ogrzewanie jest częściowo wyłączone w szkołach podstawowych. Słyszeliśmy skargi od różnych rodziców, że niższa temperatura w klasach oznacza, iż dzieci nie mogą pozbyć się kataru i kaszlu, które złapały poza placówką (AZ, czwartek, 01.05.1902 r.).

Woźnica utonął w rzece Elbląg

Wczoraj wczesnym rankiem w rzece Elbląg znaleziono ciało robotnika Roßmanna, który przez wiele lat był zatrudniony jako woźnica u przewoźnika Wagnera. Poprzedniego dnia wieczorem Roßmann spędzał czas ze swoimi przyjaciółmi i w drodze do domu, który znajduje się przy rzece Elbląg, wpadł do niej i utonął (AZ, czwartek, 01.05.1902 r.).

Ukradł ojcu zegarek i sprzedał go

Dziesięcioletni Bruno M. wydaje się być bardzo „obiecującym chłopcem”. Kilka dni temu ukradł swojemu ojcu, który mieszka przy ulicy Ogrodowej (niem. Gartenstraße), srebrny zegarek kieszonkowy z łańcuszkiem, a następnie sprzedał go młodemu mężczyźnie przy ulicy Pierwszej Niskiej (niem. I. Niederstraße). Dla tego ostatniego sprawa może mieć również podłoże prawne (AZ, czwartek, 01.05.1902 r.).

Znaleziono ciało noworodka

Najprawdopodobniej doszło do przestępstwa. Zeszłej nocy, kiedy opróżniano dół na terenie posesji przy ulicy Garncarskiej 6 (niem. Traubenstraße), pracownicy znaleźli ciało noworodka płci męskiej. Ciało musiało spoczywać w tym dole już od dłuższego czasu. Zostało przetransportowane do kostnicy tutejszego miejskiego szpitala. Pracujący nad tą sprawą są już najprawdopodobniej na tropie wyrodnej matki dziecka (AZ, niedziela, 04.05.1902 r.).

Obchody świąt majowych w domu związkowym

Obchody świąt majowych zorganizowane przez lokalną partię socjaldemokratyczną zakończyły się wczoraj imprezą w domu związkowym. Wydarzenie cieszyło się bardzo dobrą frekwencją. W niektórych momentach obecnych było około 800-1000 osób. Po południu odbył się koncert, najpierw w ogrodzie, potem w sali, a po nim, jak to zawsze bywa, bal (AZ, wtorek, 06.05.1902 r.).



Muzyczna uczta w hotelu Elbing

Wczoraj w hotelu Elbing odbył się pierwszy koncert w ogrodzie. Ludzie niechętnie jednak wychodzili na zewnątrz przy wątpliwie pochmurnej pogodzie. Ostatecznie jednak liczba słuchaczy była znaczna, z czego należy się tylko cieszyć, biorąc pod uwagę nienaganny występ trębaczy z Olszyńskiego Pułku Dragonów, dowodzonych przez trębacza Schmidta. Koncert zespołu zrobił na nas dobre wrażenie […]. Szczególnie atrakcyjne były występy solowe i cesarski kwartet na kornet. Mamy nadzieję, że zespół będzie przyjeżdżał do nas częściej i już teraz chcielibyśmy zwrócić uwagę na ich występ (AZ, wtorek, 06.05.1902 r.).

Wypadek z udziałem rowerzysty i tramwaju

Wczoraj po południu na alei Grunwaldzkiej (niem. Holländer Chaussee) doszło do wypadku z udziałem rowerzysty. Jechał on z miasta po tej stronie drogi, gdzie znajdują się tory tramwajowe. Na ostatniej zwrotnicy przed zakrętem torów w kierunku stacji, od strony dworca zbliżał się tramwaj. L. chciał skręcić przed wagonem w lewo, ale uderzył w słup tramwajowy, upadł z rowerem obok wagonu i rozbił się. Ponieważ tramwaj jechał powoli, wkrótce udało mu się zatrzymać. Po udzieleniu pomocy rowerzyście w tej niebezpiecznej sytuacji, okazało się, że krwawił on z rany na głowie, która powstała wskutek uderzenia w stopień tramwaju (AZ, wtorek, 06.05.1902. r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.