Шановні громадяни України!

В Ельблонзі Ви також можете розраховувати на допомогу. Пункт прийому біженців працює цілодобово у Спортивно-Розважальному Комплескі на вул. Грюнвальдська 135. На місці є перекладач, а також повна інформація щодо перебування в Ельблонгу та направлення до конкретного місця тимчасового перебування.

У нашому місті діє цілодобовий телефон 55 221 21 20, за яким приймаються повідомлення про допомогу. У Facebook жителями Ельблонгу створені дві групи для підтримки людей, які постраждали від війни. Якщо вам щось потрібно або ви не знаєте де шукати інформацію, пишіть в групу і хтось вам допоможе.

Elbląg Ukrainie

Elbląg dla Ukrainy

На сайті https://www.zus.pl/ публікується актуальний контент щодо умов отримання: сімейних виплат, медичного страхування, пенсії, та пенсії у зв’язку з інвалідностю українською мовою. Якщо ви не можете продовжувати отримувати польську пенсію за віком або інвалідністю в Україні, а перебуваєте в Польщі, ви можете звернутися за допомогою до найближчого відділення установи соціального страхування.

Урядовий сайт https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina також публікує найважливішу інформацію та актуальні новини для громадян України українською мовою.

Якщо ви все ще не знайшли всю необхідну інформацію, скористайтеся державною гарячою лінією: +48 47 721 75 75.

Od redakcji: Dziękujemy pani Wiktorii za pomoc w przetłumaczeniu tej informacji na język ukraiński. Zawiera najważniejsze informacje i dane kontaktowe do stron i instytucji, które niosą pomoc obywatelom Ukrainy.