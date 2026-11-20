Nareszcie weekend: Powrót do przeszłości na Giełdzie Elbląskiej, warsztaty i spotkania

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

20 listopada

Elbląski Park Technologiczny zaprasza do udziału w Elbląskim Tygodniu Przedsiębiorczości 2026. To dobry moment, by zdobyć wiedzę, poznać dostępne formy wsparcia, skonsultować pomysły z ekspertami i znaleźć nowe kierunki rozwoju swojej działalności.

Jeszcze dziś (20 listopada) będzie można stworzyć własną komiksową historię. Zajęcia z Rafałem Szłapą będą doskonałą okazją, by puścić wodze fantazji, pobudzić kreatywność i przekonać się, że tworzenie komiksów może być świetną zabawą w każdym wieku. Początek o godzinie 16:30.

Inga Iwasiów zaprasza do Biblioteki Elbląskiej. Tematem spotkania będzie jej najnowsza książka pt. „Tobiasz i wielki liść”. Rozmowę przeprowadzi Halina Samson. Początek o godzinie 18.

21 listopada

W godzinach 9 -12 na Giełdzie Elbląskiej będzie się można przenieść w czasie. Niektórzy jeszcze pamiętają Fiata 126p, zmotoryzował Polaków i doczekał się statusu kultowego. Oprócz tego przygotowano prezentację starych motocykli w tym niezapomnianych Jawek.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu organizuje kolejne warsztaty weekendowe dla dzieci i ich opiekunów. 21 listopada 2026 roku odbędą się zajęcia „Kolorowe ptaki – rodzinne malowanie”, podczas których uczestnicy stworzą własne obrazy inspirowane barwnym światem ptaków. Zajęcia odbędą się w dwóch turach: o godz. 9 i 11:30. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. Obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne.

O godzinie 10 w w „Słonecznej”, filii Biblioteki Elbląskiej rozpoczną się warsztaty storytellingowe z Adelą Paciorek. Podczas zajęć uczestnicy poznają podróż bohatera (monomit) – jedną z najbardziej znanych struktur wykorzystywanych do budowania opowieści. Wspólnie przeanalizujemy ją na przykładzie animacji Disneya „Herkules”, a następnie wykorzystamy poznane zasady w praktyce, tworząc własną krótką historię.

Galeria EL zaprasza osoby ze środowiska polskiego języka migowego na Twórcze Spotkania. W programie m.in. oprowadzenie kuratorskie po wystawie „CRASH” oraz warsztaty pod hasłem „Kolorowanie bez spiny”, podczas której kolorowanki staną się przestrzenią do twórczych eksperymentów. Zajęcia odbywać się będą w godzinach 12 – 14.

Zobacz też, co się będzie działo w sporcie.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego weekendu!