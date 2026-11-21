Dawno temu w Elblągu... odbył się bazar w Resursie Mieszczańskiej

Wczoraj w Resursie Mieszczańskiej, przy ogromnym zainteresowaniu publiczności, odbył się bazar Stowarzyszenia Charytatywnego św. Elżbiety. Już wkrótce po otwarciu kas tłumy ludzi zaczęły napływać do Resursy Mieszczańskiej tak, że, jak łatwo sobie wyobrazić, w sali panował niezwykły zgiełk. Stoły do gry w kości, torebki z niespodziankami itp. zapewniały miłą rozrywkę, a kto chciał spełnić wszystkie życzenia uroczych pań zapraszających do gry lub do zakupów, musiał sięgnąć głęboko do kieszeni, co jednak chętnie się robiło, skoro służyło to szczytnemu celowi. Jak co roku, tak i w tym roku nasza cesarzowa wyraziła swoje poparcie dla działań Stowarzyszenia Charytatywnego św. Elżbiety, przekazując kilka wspaniałych prezentów. Organizatorzy mogli być z pewnością zadowoleni z uzyskanego dochodu - pisała elbląska prasa w listopadzie 1903 roku. O czym jeszcze pisała?

Na zimę musimy jeszcze trochę poczekać

Dzisiejszego ranka naszym zdumionym oczom ukazał się piękny zimowy krajobraz. W nocy, a raczej we wczesnych godzinach porannych, spadł obfity śnieg, który pokrył ziemię białym płaszczem. Zniknął on jednak bardzo szybko, gdy wraz z nadejściem dnia ustąpił chłód. Śnieg szybko stopniał, pozostawiając na ulicach mnóstwo błota tak, że trzeba będzie wyciągnąć z szafy ochraniacze na buty, które w zasadzie służą tylko do ochrony przed brudem i mokrych stóp (AZ, wtorek, 17.11.1903 r.).

Koncert a capella w Resursie Mieszczańskiej

W piątek, 20 listopada, koło śpiewacze Liedertafel organizuje w salach Resursy Mieszczańskiej wieczór muzyki a cappella z udziałem Stowarzyszenia Orkiestry. Oba stowarzyszenia, które – jak wiadomo – działają pod sprawdzonym kierownictwem dyrektora muzycznego Rahlwesa, rozdały po dwa bilety swoim aktywnym i biernym członkom (AZ, środa, 18.11.1903 r.).

Kolejarz zapobiegł katastrofie

Czujność pracownika kolei pozwoliła zapobiec tragicznemu wypadkowi pociągu pasażerskiego relacji Ostróda (niem. Osterode) – Elbląg (planowy przyjazd do Elbląga o godz. 13:12), do którego mogło dojść we wtorek. Przed przybyciem pociągu na odcinku Janiki Wielkie (niem. Gr. Hauswalde) - Zalewo (niem. Saalfeld) pracownik ten odkrył pęknięcie szyny, które nieuchronnie doprowadziłoby do wykolejenia pociągu, ponieważ fragment szyny o długości pół metra odłamał się i został zepchnięty na bok przez przejeżdżający tędy wcześniej pociąg towarowy. Pracownik zdążył jeszcze na czas zgłosić ten fakt i złożyć meldunek w Zalewie oraz zatrzymać pociąg do czasu położenia szyny zastępczej (AZ, piątek, 20.11.1903 r.).

Koncert orkiestry 2. Pomorskiego Pułku Artylerii Pieszej

W poniedziałek, 30 listopada, Resursa Humanitas organizuje w kasynie koncert, który wykona orkiestra 2. Pomorskiego Pułku Artylerii Pieszej im. von Hindersina. Bogaty program zawiera wyłącznie znakomite utwory czołowych kompozytorów, dlatego też gorąco polecamy udział w tym koncercie, który z pewnością zapewni słuchaczom wiele przyjemnych chwil. Po koncercie odbędzie się kolacja i zabawa taneczna (AZ, sobota, 21.11.1903 r.).



Cegielnia Reimannsfelde

W związku z opublikowaną wczoraj przez nas informacją, zgodnie z którą cegielnia Reimannsfelde (w Nadbrzeżu - red.) została sprzedana, otrzymaliśmy od wiarygodnego źródła informację, że o żadnej transakcji sprzedaży nie ma jeszcze mowy. Trwają jedynie negocjacje dotyczące sprzedaży majątku konsorcjum, na czele którego stoi Norddeutsche Kreditanstalt (AZ, sobota, 21.11.1903 r.).



Wybuch lampy naftowej w salonie fryzjerskim przy Bożego Ciała

Wczoraj po południu o godz. 18 w salonie fryzjerskim przy ulicy Bożego Ciała 24 (niem. Leichnamstraße) eksplodowała lampa naftowa, w wyniku czego spłonęły zasłony w dwóch oknach. Zagrożenie zostało usunięte jeszcze przed przybyciem straży pożarnej (AZ, AZ, sobota, 21.11.1903 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.