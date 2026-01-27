Drugie podejście do sprzedaży działek

Władze Elbląga wystawiły po raz drugi na sprzedaż trzy niezabudowane działki w różnych lokalizacjach – przy ul. Akacjowej, Fabrycznej i Kwiatkowskiego. Czy znajdą się chętni inwestorzy?

Przy ul. Kwiatkowskiego na Modrzewinie na inwestora czeka kompleks działek o powierzchni 5,2 hektara, który jest przeznaczony po inwestycje techniczno-przemysłowe. Cena wywoławcza to 2 mln 40 tys. zł (plus VAT). Część nieruchomości jest objęta Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną, która ma prawo jej pierwokupu. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do rozpoczęcia jej zabudowy do końca 2029 roku i jej zakończenia 31 grudnia 2031 r.

Z kolei przy ul. Akacjowej na inwestora czeka niezabudowana działka z przeznaczeniem pod rzemiosło w zabudowie parterowej ze względu na sąsiedztwo w osiedlem domów jednorodzinnych. Ma prawie pół hektara powierzchni i jest wyceniona na 432 tys. zł (plus VAT). Nabywca nieruchomości będzie zobowiązana do rozpoczęcia zabudowy do 31 grudnia 2028 r. i jej zakończenia do 31 grudnia 2030 r.

Ostatnia z działek, która również po raz drugi trafia na przetarg, znajduje się przy ul. Fabrycznej. Jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Ma niewiele ponad 1600 m kw. powierzchni i została wyceniona na 690 tys. zł (plus VAT). Nabywca, tak jak w przypadku działki przy ul. Akacjowej, będzie miał czas na zakończenie inwestycji do 31 grudnia 2030 r.

Wszystkie trzy przetargi odbędą się w Urzędzie Miejskim tego samego dnia - 30 marca.