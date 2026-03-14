Rozbierają były market, by zbudować mieszkania

Rozpoczęła się rozbiórka budynku przy ul. Robotniczej, w którym w ostatnich latach działała siłownia, a wcześniej market spożywczy. W tym miejscu ma powstać budynek wielorodzinny z podziemnym garażowcem.

Budynek po markecie i siłowni ma ponad tysiąc m kw. powierzchni, jego właścicielem jest osoba prywatna i właśnie znika z miejskiego krajobrazu. Włodzimierz Powązka, znany z działalności deweloperskiej jako prezes spółki El Invest Development chce tu zbudować mieszkania, pod koniec grudnia 2025 r. uzyskał w Urzędzie Miejskim pozwolenie na budowę.

- Według dokumentacji budowlanej zakres robót budowlanych obejmuje rozbiórkę budynku zlokalizowanego przy ul. Robotniczej, Helskiej i Topolowej w Elblągu oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, pięciokondygnacyjnego, z kondygnacjami piwnicy i parteru przeznaczonymi na garaże wielostanowiskowe dla samochodów osobowych. Planuje się również realizację parkingów naziemnych, wewnętrznej drogi pieszo-jezdnej, chodników, skarp i murków oporowych, pojemników na odpady wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.- informowała nas jeszcze w ubiegłym roku Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego Biura Prezydenta Miasta.

Dodajmy, że od 2017 roku Włodzimierz Powązka i jego spółka zbudowali m.in. 370 mieszkań na Sadowej, kamienicę przy Trybunalskiej, wieżowiec na Zatorzu czy budynek przy ul. Traugutta, koło parku Dolinka.