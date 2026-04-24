Inwestor zmienił koncepcję i nadal chce budować

Trzy zamiast dwóch budynków, mniej mieszkań i mniej pięter w każdym – to zmiany, jakie wprowadził inwestor w koncepcji budowy osiedla przy Al. Jana Pawła II. Ponownie złożył do ratusza wniosek o zgodę na lokalizację osiedla na podstawie ustawy lex deweloper. Mieszkańcy mogą wnosić swoje uwagi, mają na to trzy tygodnie. Zobacz wizualizację.

Pierwszy wniosek El Invest Development w sprawie lokalizacji osiedla przy Al. Jana Pawła II (w sąsiedztwie Ogólnej, tuż przy moście nad Babicą) miał być rozpatrywany na kwietniowej sesji Rady Miejskiej, ale inwestor go wycofał. Właśnie złożył nowy, zmieniając koncepcję urbanistyczno-architektoniczną. Zamiast dwóch wcześniej planowanych budynków mają być trzy, ale o mniejszej liczbie pięter (cztery kondygnacje) i mniejszej liczbie mieszkań

Inwestor przewiduje budowę od 80 do 110 mieszkań (poprzednia wersja do 140). - W ramach inwestycji projektuje się 3 budynki mieszkalne wielorodzinne z halami garażowymi wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą w terenie w postaci: przyłączy niezbędnych mediów, wewnętrznych dróg dojazdowych, miejsc parkingowych, dojść i dojazdów do budynków, miejsca gromadzenia odpadów oraz terenów zielonych i placu zabaw. W halach garażowych planowanych budynków mieszkalnych łącznie maksymalnie do 95 miejsc postojowych oraz do 50 miejsc postojowych naziemnych, w tym dla osób niepełnosprawnych do 8 miejsc postojowych – czytamy we wniosku inwestora.

Mieszkańcy mają trzy tygodnie na zgłaszanie swoich uwag do prezydenta Elbląga mailowo na adres dua@umelblag.pl, poprzez e-doreczenia lub w formie pisemnej na adres Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1. Swoje uzgodnienia w tej sprawie wydadzą również uprawnione instytucje, m.in. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna. Do 30 czerwca ta sprawa powinna trafić pod obrady Rady Miejskiej, która jest uprawniona do wydania zgody na lokalizację inwestycji. Właśnie 30 czerwca jest ostatnim dniem obowiązywania ustawy lex deweloper, która ułatwia inwestorom proces planowania budowy mieszkań.

