Więcej pociągów z Gdańska do Elbląga?

„Kolej przez Żuławy” - połączenie Elbląga z Gdańskiem przez Nowy Dwór Gdański może mieć ogromne znaczenie dla bezrobotnych z powiatu nowodworskiego. To jednocześnie szansa na zwiększenie liczby połączeń naszego miasta z Trójmiastem. M. in. o tym rozmawiali Tomasz Myszk i Karol Trammer, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Z biegiem szyn” i autor książki „Przestawianie zwrotnicy. Jak politycy bawią się koleją” w podcaście Pomorskiego Stowarzyszenia Sympatyków Transportu Miejskiego.

Rozmówcy w programie zwrócili uwagę na trudną sytuację gospodarczą powiatu nowodworskiego, którą nowe połączenie kolejowe mogłoby radykalnie poprawić. Powiat nowodworski notuje obecnie jedną z najwyższych stóp bezrobocia w województwie pomorskim. Próbą zmniejszenia liczby bezrobotnych mogłoby być ułatwienie dojazdu do Trójmiasta, gdzie stopa bezrobocia jest stosunkowo niska.

Na razie prowadzone są prace nad przywróceniem kolejowego połączenia pasażerskiego pomiędzy Nowym Dworem Gdańskim a Szymankowem. Dzięki temu mieszkańcy powiatu mogliby zyskać przesiadkę na trasę Malbork – Trójmiasto. Drugą szansą jest kooperacja nowego połączenia z wąskotorową Żuławską Koleją Dojazdową, co może potężnie wzmocnić potencjał turystyczny całego regionu.

W podcaście poruszono także kluczową kwestię dwóch linii łączących Elbląg z Trójmiastem: istniejącej przez Malbork i Tczew oraz planowanej, znacznie krótszej trasy przez Żuławy.

– Aglomeracja trójmiejska jest na tyle dużym organizmem, że można sobie wyobrazić pociąg do Elbląga co godzinę przez Nowy Dwór Gdański i co godzinę przez Tczew i Malbork. Tak wygląda transport kolejowy wokół aglomeracji w Europie Zachodniej. Mam wrażenie, że jesteśmy niewolnikami takiego podejścia: zwiększać liczbę pociągów, ale nie aż tak bardzo – mówił Karol Trammer.

Pewną ciekawostką, na którą zwrócili uwagę występujący w podcaście, jest fakt, że z Elbląga mamy obecnie znacznie więcej połączeń kolejowych do Trójmiasta niż do Olsztyna – czyli stolicy województwa warmińsko-mazurskiego, w którym leży nasze miasto. Nowa linia przez Żuławy jeszcze bardziej pogłębiłaby tę dysproporcję, skracając czas podróży do Gdańska do minimum.

Pod internetową petycją dotyczącą budowy połączenia kolejowego jest już niemal 5 tysięcy podpisów.

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