Frekwencyjny rekord na 5. urodziny

210 osób ukończyło dystans 5 km podczas 5. urodzin parkrun Park Modrzewie w Elblągu. To nowy frekwencyjny rekord spotkań, które odbywają się co sobotę. To była już 270. edycja. Zobacz zdjęcia.

Na zaproszenie wolontariuszy parkrun odpowiedzieli m.in. kajakarze i piłkarze ręczni Silvantu Elblag, członkowie elbląskich grup biegowych Barnticki Team, Plawgo Team czy Nowak Team. Było też wielu stałych bywalców, jak i gości z innych miejscowości – Gdyni, Gdańska, Łodzi, Malborka, Bydgoszczy, Krakowa, a nawet jeden z uczestnik z Włoch.

- Bardzo nam miło, że idea parkrun na stałe zadomowiła się w Elblągu i że z roku na rok we wspólnych spotkaniach bierze udział coraz więcej osób. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie duża grupa wolontariuszy, którzy co tydzień poświęcają swój wolny czas, by parkrun mógł się odbywać. Poprzedni frekwencyjny rekord mieliśmy ponad trzy lata temu, podczas 100. edycji, dzisiaj pobiliśmy go z nawiązką – mówi Renia Sowa, koordynatorka parkrun Park Modrzewie w Elblągu.

Z okazji 5. urodzin nie mogło oczywiście zabraknąć tortu, który ufundowały władze Elbląga. W organizacji jubileuszowej edycji pomogli także pracownicy Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, którzy częstowali uczestników elbląską kranówką z cytryną prosto z beczkowozu, a także Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Departament Promocji i Turystyki oraz Departament Sportu, Urzędu Miejskiego,, wypożyczając dodatkowy sprzęt. Muzyczną oprawę zapewnił Roger Messer, na co dzień nauczyciel angielskiego w jednej z elbląskich szkół.

Kolejna edycja elbląskiego parkrun już 13 czerwca o godz. 9 jak zwykle w parku Modrzewie. To będzie dobra rozgrzewka przed Biegiem Piekarczyka.