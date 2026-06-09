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Krzesła z ratusza pojechały do Mołdawii

 Elbląg, Stylowe krzesła w Ratuszu Staromiejskim pojechały do Mołdawii
Stylowe krzesła w Ratuszu Staromiejskim pojechały do Mołdawii (fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Władze Elbląga podarowały zaprzyjaźnionemu miastu w Mołdawii... krzesła z Ratusza Staromiejskiego. Urzędnicy twierdzą, że po 15 latach użytkowania były wyeksploatowane, kupiono więc nowe. A dotychczasowe pojechały do domu kultury w Dubăsarii Vechi.

Gdy w miniony piątek rano odwiedziliśmy Ratusz Staromiejski, przed wejściem trwał właśnie załadunek owiniętych folią krzeseł do tira na mołdawskich numerach rejestracyjnych. Zaciekawieni transportem, zapytaliśmy władze miasta, skąd ta przeprowadzka.

- Krzesła stanowiły stałe wyposażenie Ratusza Staromiejskiego od momentu oddania obiektu do użytku w 2011 roku. W trakcie piętnastoletniej, intensywnej eksploatacji ich stan techniczny oraz estetyka tapicerki uległy naturalnemu pogorszeniu. W ostatnich latach meble te wymagały coraz częstszych napraw i nie spełniały już standardów estetycznych wymaganych w reprezentacyjnej sali koncertowej naszego miasta. Z tego względu samorząd podjął decyzję o ich wymianie na nowe wyposażenie – informuje w odpowiedzi Jacek Żukowski z referatu prasowego Biura Prezydenta Elbląga.

Dotychczasowe krzesła (z naszych szacunków wynika, że około 150 sztuk) władze Elbląga nieodpłatnie przekazały do zmodernizowanego domu kultury w miejscowości Dubăsarii Vechi w Mołdawii.

  Elbląg, Nowe krzesła już stoją w sali koncertowej Ratusza Staromiejskiego
Nowe krzesła już stoją w sali koncertowej Ratusza Staromiejskiego (fot. RG)

- Miejscowość ta od dwóch lat intensywnie współpracuje z samorządem Elbląga. Nasze relacje zostały oficjalnie zacieśnione listem intencyjnym podpisanym w lutym 2025 roku. Przekazanie to nastąpiło w odpowiedzi na oficjalną prośbę Mera Dubăsarii Vechi Aurela Chetruṣca, z którą zwrócił się on do elbląskiego samorządu – informuje Jacek Żukowski. - Gest ten ma charakter czysto humanitarny oraz partnerski, wspierający rozwój infrastruktury kulturalnej zaprzyjaźnionego regionu. Warto podkreślić, że wszelkie koszty związane z transportem i logistyką mebli zostały w całości pokryte przez stronę mołdawską, co oznacza, że budżet Elbląga nie poniósł z tego tytułu żadnych dodatkowych nakładów.

Ile kosztował zakup nowych krzeseł do Ratusza Staromiejskiego? Czekamy na odpowiedź na to pytanie.

RG

A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Szok! Czy nakrętka zawiózł je osobiście z podwładną?
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    9
    7
    Rehot ropucha(2026-06-09)
  • Czy Missan dorzucił do paczki trampki?
  • Coś czuję że jak usłyszymy ile kosztowały nowe to pospadamy z krzeseł
  • Do Mołdawii... hmm... czy to ma wspólnego coś z Konsulem honorowym Mołdawii w Elblągu którego firma dostaje zlecenia od Miasta na wywóz nieczystości na terenie miasta... cóż za zbieg okoliczności... (a kto powiedział, że to zbieg okoliczności?)
  • prześlij ten żarcik do prowadzącego Familiadę, przynajmniej ów się pośmieje...
  • Po pierwsze to te stare wyglądają lepiej jak te nowe, po drugie co jest nie tak z tym zdjęciem? To znikające krzesła? Po trzecie dlaczego Ratusz rozdaje za darmo wyposażenie? Przecież to jest własność miasta, mieszkańców, a nie osób które akurat pracują w urzędzie. To niegospodarność? Nie ma w Elblągu miejsc które potrzebują np właśnie krzeseł? Od razu do Mołdawii?
  • Gdyby krzesła trafiły na wysypisko, byłby krzyk o marnotrawstwo. Gdy trafiły do domu kultury, który będzie z nich korzystał, też jest krzyk. Jeśli transport opłaciła strona mołdawska, a meble nadal nadają się do użytku, to wygląda to bardziej na rozsądne wykorzystanie majątku niż na problem.
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    4
    3
    RadekW(2026-06-09)
  • Niesamowite. Gdyby krzesła spalono, byłby skandal. Gdyby zgniły w magazynie, byłby skandal. Gdyby sprzedano je za grosze, byłby skandal. Przekazano je instytucji kultury, która będzie z nich korzystać i oczywiście też jest skandal. Wygląda na to, że nie problemem są krzesła, tylko to, że niektórzy potrzebują kolejnej afery, nawet jeśli trzeba ją zbudować z używanych siedzeń.
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    3
    2
    Roksana S.(2026-06-09)
  • No i co was dziwi ja wam władzy nie wybierałem.... Wiem, że większość z was tego nie rozumie ale oni wszystko robią za wasze pieniądze.
  • Zaraz, zaraz... Dubossary? To nie jest przypadkiem Naddniestrze?
  • Wysłał tobie, oczekuj niebawem przesyłki.
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