Mieszkania tak, ale za trzy lata

Zabudowa działki w sąsiedztwie Bożego Ciała i Robotniczej, gdzie mają powstać trzy budynki mieszkalne, przeciągnie się. Inwestor złożył do miasta wniosek o wydłużenie terminu jej realizacji. Prezydent wyraził na to zgodę.

Działkę przy ul. Bożego Ciała, u zbiegu z ulicami: Robotniczą i Stoczniową, miasto w 2019 roku sprzedało firmie Dragon z Elbląga za ponad 900 tys. zł. Inwestor w 2023 roku uzyskał zgodę na lokalizację inwestycji mieszkaniowej na tym terenie od Rady Miejskiej w Elblągu na podstawie przepisów tzw. ustawy lex deweloper.

- W ramach inwestycji projektuje się trzy podpiwniczone budynki wielorodzinne, z czego w dwóch z nich zakłada się realizację podziemnej hali garażowej. Przyjmuje się wysokość każdego z budynków na 5 kondygnacji nadziemnych, z wyjątkiem budynku B3, gdzie dopuszczono 6 kondygnacji nadziemnych, aby planowany zespół korespondował wysokością z istniejącym historycznym budynkiem przy ul. Stoczniowej 2, tworząc jednocześnie domknięcie widokowe od strony Starego Miasta. Charakterystyczną cechą spajającą kompleks 3 budynków jest poprowadzone między nimi ogrodzenie w postaci kompozycji murków, pergoli i zieleni – przebieg wskazany na planszy zagospodarowania terenu- nawiązujący do pierzejowej zabudowy centrów miast. – czytamy wniosku dewelopera, który dodaje, że „projekt pozostawia nienaruszoną tablice upamiętniającą Ofiary Sprawy Elbląskiej”. (fot. wizualizacja inwestora)

W lipcu 2024 roku inwestor uzyskał pozwolenie na budowę. Zgodnie z zapisami aktu notarialnym prace zakończyć się do 31 grudnia 2026 r., ale ten termin nie jest realny z powodu przedłużających się procedur uzyskania zgód i pozwoleń od gestorów przebiegających tamtędy sieci.

Inwestor już w kwietniu 2025 roku zwrócił się do władz miasta z prośbą o zgodę na wydłużenie terminu realizacji inwestycji. Prezydent Elbląga zgodził się, by termin rozpoczęcia zabudowy ustalono na 31 grudnia 2026 r., a termin zakończenia – do 31 grudnia 2029 r.