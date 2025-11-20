Modrzewina. Co dalej z tymi działkami?

Władze Elbląga podejmują kolejną próbę sprzedaży działek przy ul. Sulimy na Modrzewinie. Tym razem jako kompleks gruntów, o łącznej powierzchni 4,8 hektara. Cena wywoławcza nieruchomości to ponad 4,8 mln zł netto.

Na sprzedaż przeznaczony jest niezabudowany teren na Modrzewinie-Południe, znajdujący się w sąsiedztwie zabudowy magazynowej i Elbląskiego Parku Technologicznego. Jest przeznaczony pod budowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, a także zabudowę usługową. Warto dodać, że dwie spośród pięciu działek położone są na obszarze Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która ma prawo ich pierwokupu. A władze miasta od 2013 roku mają opinie geotechniczne dla tych nieruchomości.

- Z nabywcą nieruchomości zawarta zostanie warunkowa umowa sprzedaży. Umowa przeniesienia własności nieruchomości zostanie zawarta, jeśli wymieniony podmiot uprawniony (czyli W-MSSE – red.), nie wykona przysługującego mu prawa pierwokupu nieruchomości – czytamy w ogłoszeniu przetargowym.

Władze miasta próbują sprzedać te działki w różnych konfiguracjach od 2023 r. Mają być skomunikowane z ulicą Sulimy. - Gmina Miasto Elbląg zobowiązuje się do budowy drogi docelowej o nawierzchni bitumicznej w śladzie drogi tymczasowej, w terminie do 18 miesięcy od zakończenia inwestycji na nieruchomościach będących przedmiotem przetargu i uzyskaniu przez Nabywcę pozwolenia na użytkowanie obiektów. Wybudowana droga stanowić będzie drogę publiczną, której zarządcą będzie prezydent Elbląga – czytamy w dokumentacji. - Na potrzeby skomunikowania ww. nieruchomości z drogą publiczną, jej przyszły nabywca będzie zobowiązany do złożenia w Departamencie Zarządu Dróg, wniosku na lokalizację zjazdu, ze wszystkimi wymaganymi załącznikami wraz z późniejszym uzgodnieniem projektu zjazdu. Po uzyskaniu uzgodnienia, przyszły nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do wybudowania zjazdu własnym staraniem i na swój koszt – informują urzędnicy.

Przetarg dotyczący sprzedaży kompleksu działek o powierzchni 4,8 hektara odbędzie się 12 stycznia 2026 roku w Urzędzie Miejskim w Elblągu, Cena wywoławcza nieruchomości to ponad 4,8 mln zł netto. Nabywca zobowiązany będzie do rozpoczęcia zabudowy do 31 grudnia 2029 r. i zakończenia do 31 grudnia 2031 r.