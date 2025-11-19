Elbląski WOŚP zaprasza wolontariuszy i sztabiki

UWAGA!

19 listopada odbyła się przed Ratuszem Staromiejskim konferencja poświęcona kolejnemu Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Elblągu. Finał zaplanowano na 25 stycznia, elbląski sztab zachęca do włączenia się w granie razem z Orkiestrą.

Weź udział w WOŚP w Elblągu

- Już jesteśmy zarejestrowanym sztabem, nasz numer to 6309, ten, który od kilku lat mamy przyznawany. To ważny numer dla osób, które będą się rejestrować jako wolontariusze – wyjaśnił Adam Krause, który kieruje ponownie elbląskim sztabem. - Dzisiaj zachęcamy do tego, żeby przede wszystkim włączyć się w Orkiestrę. W jaki sposób? Po pierwsze w taki, żeby założyć własny sztabik. W zeszłym roku mieliśmy ok. 70 sztabików, które grały razem z nami. Do nich oczywiście się odezwiemy, ale mamy nadzieję, że dołączą do nich kolejne firmy, kolejne instytucje. To można zrobić w prosty sposób, zgłaszamy się do sztabu WOŚP w Elblągu, wypełniamy krótki formularz, my we wszystkim pomożemy i następnie wraz z pracownikami, z osobami, które odwiedzają naszą firmę, możemy zrobić jakiś fajny event – mówił szef sztabu. – Te sztabiki tak naprawdę mają największy wpływ na końcowy wynik - przyznał.

  Elbląg, Członkowie elbląskiego sztabu WOŚP i prezydent Elbląga na konferencji,
Członkowie elbląskiego sztabu WOŚP i prezydent Elbląga na konferencji, fot. TB

Zachęcił do kontaktu wszystkich, którzy chcą się włączyć w organizację Finału.

Orkiestra nie mogłaby odbyć się bez wolontariuszy.

- Potrzebujemy 450 wolontariuszy i liczymy na to, że pojawią się do połowy grudnia, żebyśmy mogli zamknąć listę. Rejestrujemy się na dwa sposoby, albo w centrum wolontariatu przy Związku Jaszczurczego 17, tam są zawsze otwarte dwa pokoje, do których od 9 do 16 można przyjść i zarejestrować się na miejscu – tłumaczyła Gabriela Zimirowska. Osoby niepełnoletnie muszą przyjść z rodzicem lub opiekunem prawnym. Potrzebny jest dowód, zdjęcie, numer telefonu i mail. - Druga opcja to strona iwolontariusz.wosp.org.pl. – Jeśli nie mamy 18 lat rejestruje nas opiekun – dodała. – To szybsza droga, bez wychodzenia z domu, my i tak dzwonimy i weryfikujemy wasze dane – podkreśliła członkini sztabu.

- 25 stycznia 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, liczymy na to, że elblążanki i elblążanie zaangażują się jak zwykle w tę piękną inicjatywę. - mówił podczas briefingu prezydent Michał Missan. Przypomniał, że tym razem akcja odbywa się pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. – Mam nadzieję, że rekord z zeszłego roku, ponad 840 tys. zł zostanie pobity – podkreślił prezydent i zaprosił do wspierania WOŚP. Dodał, że sam będzie uczestniczył w akcji jako wolontariusz.

Jak co roku w lokalne licytacje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy włączy się Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl. O tym będziemy informować w późniejszych materiałach.

TB

A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Nie będziesz dawał ani złotówki na ratowanie dzieci !
  • @11 przykazanie - Nie będziesz wykorzystywał dzieci by się dorabiać !
  • kto chce ten daje, kto nie chce ten nie daje. robienie z pana owsiaka zbawcy służby zdrowia jest zabawne, a wyzywać go w internecie nie można. przekonała się o tym seniorka, którą złapali i zagonili przed sąd bardzo szybko
    Jacyna(2025-11-19)
  • cel jest jak zwykle piękny i szczytny. Tylko szkoda, że do tego przedsiewzięcia przykleiła się cała rodzina organizatora zajmując intratne stołki w zarządzie oraz wszelkich funkcjach z których można czerpać dochód.
  • @12 przykazanie - O wykorzystywaniu dzieci to ty nie wspominaj bo to ci sami ludzie
  • @kahatella - A ty wet ujadasz gratis?
  • Jak zwykle gdy mowa o WOŚP zaczyna się plucie jadem na Polaków
    Gdzie my k... żyjemy?(2025-11-19)
  • MariuszLewandowski-Fc No cóż Zawodowy Działacz Społeczny - to brzmi dumnie.... Koszty Ogólne Zarządu za 2024 - 10 milionów 737 tyś zł. Ile to by było respiratorów Panie Krauze ? Przychody finansowe / odsetki od lokat zapewne /12 milionów 187 tyś zł... Dyanastio Jachimowiczów nadal trzymacie środki ESWIPu na nieoprocentowanych kontach transferując je okresowo na prywatne już oprocentowane konta członków Waszej szanownej familii ? Panie Krauze to z tych środków WOŚP finansuje festiwale promując tam polityków z obozu Pana Tuska ? W 2024 w Elblągu zebrano 281 tyś zł czyli 1/60 tego co Fundacja WOŚP uzyskała z oprocentowania lokat i 1/40 tego co wydano na koszty ogólne zarządu Fundacji.. Czy jako szef sztabu może Pan powiedzieć czym są te koszty zarządy i jak ich część przypada na Elbląg oraz co za te kwoty Państwo kupiliście ? Czy przypadkiem nie były to usługi doradcze świadczone przez pracowników ESWIPU w systemie w jakim Pan Bielawski wystawiał kiedyś faktury na rzecz organizacji w zarządzie której był obecny ? To jeszcze konflikt interesów czy już korupcja ?
    MariuszLewandowski-Fc(2025-11-19)
  • Wiecie co, zapłaćcie za zakupy kogoś, jak widzicie ze mu się nie przelewa. Dajcie paręnaście złotych takiej osobie. Ta spersonalizowana pomoc zrobi dla Was jak i dla obdarowanej więcej dobra niż wrzucanie do różnego rodzaju zbiórek.
    Tralala(2025-11-19)
  • Wasze dzieci na mrozie zbierają pieniążki do puszek WOŚP, a Owsiak lekką ręką wydał fortunę na banery w całej Polsce, i to akurat przed wyborami. Czy wy naprawdę udajecie że tego nie widzicie?
    Żenada(2025-11-19)
