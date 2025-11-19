Elbląski WOŚP zaprasza wolontariuszy i sztabiki

19 listopada odbyła się przed Ratuszem Staromiejskim konferencja poświęcona kolejnemu Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Elblągu. Finał zaplanowano na 25 stycznia, elbląski sztab zachęca do włączenia się w granie razem z Orkiestrą.

Weź udział w WOŚP w Elblągu

- Już jesteśmy zarejestrowanym sztabem, nasz numer to 6309, ten, który od kilku lat mamy przyznawany. To ważny numer dla osób, które będą się rejestrować jako wolontariusze – wyjaśnił Adam Krause, który kieruje ponownie elbląskim sztabem. - Dzisiaj zachęcamy do tego, żeby przede wszystkim włączyć się w Orkiestrę. W jaki sposób? Po pierwsze w taki, żeby założyć własny sztabik. W zeszłym roku mieliśmy ok. 70 sztabików, które grały razem z nami. Do nich oczywiście się odezwiemy, ale mamy nadzieję, że dołączą do nich kolejne firmy, kolejne instytucje. To można zrobić w prosty sposób, zgłaszamy się do sztabu WOŚP w Elblągu, wypełniamy krótki formularz, my we wszystkim pomożemy i następnie wraz z pracownikami, z osobami, które odwiedzają naszą firmę, możemy zrobić jakiś fajny event – mówił szef sztabu. – Te sztabiki tak naprawdę mają największy wpływ na końcowy wynik - przyznał.

Członkowie elbląskiego sztabu WOŚP i prezydent Elbląga na konferencji, fot. TB

Zachęcił do kontaktu wszystkich, którzy chcą się włączyć w organizację Finału.

Orkiestra nie mogłaby odbyć się bez wolontariuszy.

- Potrzebujemy 450 wolontariuszy i liczymy na to, że pojawią się do połowy grudnia, żebyśmy mogli zamknąć listę. Rejestrujemy się na dwa sposoby, albo w centrum wolontariatu przy Związku Jaszczurczego 17, tam są zawsze otwarte dwa pokoje, do których od 9 do 16 można przyjść i zarejestrować się na miejscu – tłumaczyła Gabriela Zimirowska. Osoby niepełnoletnie muszą przyjść z rodzicem lub opiekunem prawnym. Potrzebny jest dowód, zdjęcie, numer telefonu i mail. - Druga opcja to strona iwolontariusz.wosp.org.pl. – Jeśli nie mamy 18 lat rejestruje nas opiekun – dodała. – To szybsza droga, bez wychodzenia z domu, my i tak dzwonimy i weryfikujemy wasze dane – podkreśliła członkini sztabu.

- 25 stycznia 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, liczymy na to, że elblążanki i elblążanie zaangażują się jak zwykle w tę piękną inicjatywę. - mówił podczas briefingu prezydent Michał Missan. Przypomniał, że tym razem akcja odbywa się pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. – Mam nadzieję, że rekord z zeszłego roku, ponad 840 tys. zł zostanie pobity – podkreślił prezydent i zaprosił do wspierania WOŚP. Dodał, że sam będzie uczestniczył w akcji jako wolontariusz.

Jak co roku w lokalne licytacje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy włączy się Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl. O tym będziemy informować w późniejszych materiałach.