Są ogródki, będą budynki

Miasto chce sprzedać kompleks działek przy ul. Skrzydlatej pod zabudowę mieszkaniową i przemysłowo-usługową. Dzisiaj w tym miejscu znajdują się ogródki, użytkowane przez mieszkańców ul. Łódzkiej.

Działki, wystawione na sprzedaż, znajdują się przy wąskim przejściu między ulicą Skrzydlatą i Malborską, tuż przy terenach przemysłowych. Zajmują w sumie prawie 0,6 hektara i zostały wycenione przez miasto na 631 tysięcy złotych (bez VAT). Dzisiaj na terenie tych działek swoje ogródki uprawiają mieszkańcy domków jednorodzinnych z ul. Łódzkiej.

- Z uwagi na dotychczasowe bezumowne wykorzystywanie nieruchomości przez okolicznych mieszkańców, pod tereny rekreacyjne oraz ogródki przydomowe, na nieruchomości znajdują się nasadzenia, obiekty nietrwale związane z gruntem oraz fragmenty ogrodzeń. Poinformowano właścicieli nieruchomości przyległych o zamiarze sprzedaży kompleksu, z jednoczesnym wskazaniem konieczności uwolnienia jego terenu w terminie 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu – czytamy w ogłoszeniu przetargowym.

Licytacja w sprawie sprzedaży nieruchomości odbędzie się 30 listopada. Zwycięzca przetargu swoją inwestycję będzie mógł zrealizować na podstawie decyzji prezydenta o warunkach zabudowy, bo teren ten nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Mogą tu powstać zarówno mieszkania jak i obiekty przemysłowo-usługowe. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do rozpoczęcia inwestycji do końca 2022 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2025 r.