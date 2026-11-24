SKM Trójmiasto wjeżdża do Elbląga. Będzie więcej pociągów

Szykują się spore zmiany dla mieszkańców dojeżdżających do pracy i na uczelnie w Trójmieście. Od 14 grudnia na tory między Elblągiem a Gdynią wyjadą pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej. Sprawdziliśmy szczegóły nowego rozkładu jazdy.

Od 14 grudnia do Trójmiasta pojedziemy pociągami PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. To efekt wygrania przez gdyńską spółkę przetargu Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na obsługę połączenia na trasie Gdynia Główna – Elbląg. Sprawdziliśmy, jak nowy rozkład jazdy wpłynie na codzienne dojazdy mieszkańców.

Obecnie połączenie obsługuje spółka Polregio, która w dni robocze realizuje 15 bezpośrednich kursów z Elbląga do Gdyni. Pierwszy pociąg odjeżdża o godzinie 4:13, a w Gdyni jest o 5:59. Ostatni wyjeżdża z Elbląga o godz. 21:52 i do celu dociera o godz. 23:46. Z Gdyni do Elbląga w dni robocze kursuje natomiast 14 pociągów bezpośrednich Polregio. Pierwszy rusza o 4:13 (w Elblągu o 5:55), a ostatni wyjeżdża o 22:03 (w Elblągu o 23:41).

Po zmianach liczba połączeń wyraźnie wzrośnie. Od 14 grudnia z Elbląga do Gdyni odjedzie 19 pociągów bezpośrednich obsługiwanych przez PKP SKM Trójmiasto. Pierwszy wystartuje o 4:22, by o 6:01 przyjechać do Gdyni Głównej, natomiast ostatni wyjedzie z Elbląga o 22:24, do Gdyni Głównej dojedzie pięć minut po północy.

Taka sama liczba pociągów SKM – również 19 – będzie kursowała w drugą stronę. Pierwszy skład z Gdyni Głównej wyjedzie do Elbląga o godzinie 3:45 (na miejscu o 5:24), a ostatni o 22:05 (przyjazd do Elbląga o 23:45).

Zmieni się też czas podróży. Obecnie składami Polregio najszybciej z Elbląga do Gdyni Głównej dojedziemy w 1 godz. 38 min (kurs o 5:43 z Elbląga), a najdłużej w 2 godz. 3 min (odjazd o 10:41). Drogę powrotną najszybciej pokonamy w 1 godz. 38 min (odjazd z Gdyni o godz. 22:03), a najdłużej w 2 godz. 8 min (odjazd o godz. 6:26).

Po zmianach najkrótsza podróż z Elbląga do Gdyni potrwa 1 godz. 30 min (odjazd o godz. 5:22), a w drugą stronę – 1 godz. 32 min (wyjazd z Gdyni o godz. 8:52). Najdłużej będziemy jechać z Elbląga do Gdyni Głównej 1 godz. 55 min (odjazd o 13:31), w drugą stronę – 1 godz. 54 min (odjazd z Gdyni o godz. 12:16).

Z kolei ofercie PKP Intercity od 14 grudnia odcinek Elbląg – Gdynia Główna będzie można bezpośrednio pokonać sześcioma pociągami – tyle samo par składów kursuje obecnie. Pierwszy z naszego miasta odjedzie o 6:20 (czas przejazdu: 1 godz. 17 min), a ostatni o 20:30 (w Gdyni o 22:03). Zmiany w rozkładzie dalekobieżnym obejmą jedynie korekty godzin odjazdów.

Dobrą wiadomością dla pasażerów jest fakt, że zmiana przewoźnika nie powinna wiązać się z podwyżkami cen biletów – na trasie nadal obowiązywać będzie Taryfa Pomorska. Wszystkie powyższe dane dotyczą połączeń bezpośrednich w dni robocze.