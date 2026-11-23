Centrum handlowo-usługowe ze stacją paliw przy Węźle Wschód?

Czy przy wyjeździe z Elbląga, niedaleko Węzła Wschód, między ul. Druską a Pasłęcką, powstanie centrum handlowo-usługowe ze stacją paliw? Zabiega o to spółka PAM INVEST z województwa podlaskiego.

Spółka, która ma swoją siedzibę w miejscowości Cieciorki (woj. podlaskie) złożyła do elbląskiego ratusza wniosek o wydanie tzw. decyzji środowiskowej, która jest niezbędna w procesie ubiegania się o pozwolenie na budowę. Inwestor planuje budowę w kompleksie kilku niezabudowanych działek (o łącznej pow. ponad 9 tys. m kw.) centrum handlowo-usługowego wraz ze stacją paliw. Na wniosek inwestora ratusz wszczął postępowanie administracyjne w tej sprawie, które ma potrwać do 29 stycznia 2027 roku. Decyzję środowiskową wydaje prezydent Elbląga.

To trzecie już centrum handlowo-usługowe, które jest planowane w Elblągu. Pozostałe mają powstać przy ul. Żuławskiej (inwestor ma pozwolenie na budowę, ale prace jeszcze nie ruszyły) oraz przy ul. Akacjowej (obok lotniska Aeroklubu Elbląskiego), gdzie trwa procedura tzw. Zintegrowanego planu inwestycyjnego, wymagającego dodatkowych uzgodnień z samorządem np. w sprawie budowy dróg dojazdowych.