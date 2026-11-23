Samorządowcy uniewinnieni przez sąd od zarzutu przekroczenia uprawnień

Renata Bednarczyk, burmistrz Młynar oraz Ryszard Zając, wicestarosta elbląski zostali uniewinnieni przez sąd w Elblągu od zarzutu dotyczącego przekroczenia swoich uprawnień. Wyrok zapadł w poniedziałek, 23 listopada. Nie jest prawomocny.

Sąd uniewinnił również jednego z urzędników starostwa, a w sprawie związanej ze zwolnieniem lekarskim (to drugi z zarzutów w tym procesie) warunkowo na rok umorzył postępowanie wobec burmistrz, lekarza i byłego pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach. A to oznacza, że nie są traktowani jak karani.

Przypomnijmy, że sprawa dotyczy wydarzeń z 2020 roku, kiedy to zapadały decyzje w sprawie realizacji jednej z inwestycji drogowych w gminie Młynary, w kraju szalała pandemia, a władze centralne parły do przeprowadzenia kopertowych wyborów na prezydenta RP, żądając od samorządowców wydania Poczcie Polskiej spisu wyborców. Okazało się, że w tym właśnie czasie Centralne Biuro Antykorupcyjne podsłuchiwało samorządowców, w tym burmistrz Młynar, a akcja nosiła kryptonim „Granaty”.

Dopiero trzy lata później, w sierpniu 2023 r., CBA zatrzymało w tej sprawie burmistrz Młynar Renatę Bednarczyk, wicestarostę elbląskiego Ryszarda Zająca (zgodzili się na upublicznienie ich nazwisk w sprawie karnej) oraz trzy inne osoby. Zarzuty, jakie im postawiono, dotyczyły przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.

Sprawa dotyczy wydania, w krótszym niż przewidują przepisy, terminie przez wicestarostę elbląskiego zgody na budowę dróg w gminie Młynary: Sąpy-Warszewo, Borzynowo-Zastawno. Miał on pominąć 14-dniowy termin na obwieszczenie o zamiarze wydania tej decyzji. Dzięki temu burmistrz Młynar mogła zdążyć ze złożeniem wniosku o dotację na tę inwestycję do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Chodzi o kwotę 1,1 mln zł. Na ławie oskarżonych znalazł się także naczelnik jednego z wydziałów starostwa (w kwestii inwestycji drogowej), jeden z byłych już pracowników urzędu w Młynarach, a także lekarz (zarzuty dla dwóch ostatnich osób dotyczą złamania prawa w kwestii wydania zwolnienia lekarskiego, które zostało wydane w czasie pandemii i sprawiło, że pracownik urzędu, informatyk, nie mógł wysłać danych wyborców Poczcie Polskiej). Pani burmistrz miała - zdaniem prokuratury - poprosić lekarza o wystawienie takiego zwolnienia dla pracownika.

Sprawa trafiła na wokandę pod koniec 2024 roku, ale proces początkowo nie mógł się rozpocząć ze względu na objęcie części prokuratorskich akt klauzulą tajności. Akt oskarżenia odczytano dopiero w marcu tego roku, 9 listopada po kilku rozprawach sąd zakończył przewód sądowy, dzisiaj wydał wyrok.

Więcej informacji na temat wyroku i jego ustnego uzasadnienia wkrótce.