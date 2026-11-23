Nikt nie chce dawnego konsulatu przy Garbary

Przed wojną urzędował tu duński wicekonsul, później skarbówka, a od sześciu lat hula tu wiatr. Miasto po raz kolejny nie znalazło kupca na kamienicę przy ul. Garbary.

Kolejna próba sprzedaży zabytkowej nieruchomości na Starym Mieście zakończyła się fiaskiem. Dzisiaj (23 listopada) miał odbyć się kolejny przetarg na sprzedaż opuszczonego gmachu w sercu elbląskiej starówki. Postępowanie jednak nie doszło do skutku – w wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wymaganego wadium. Cena wywoławcza wynosiła 4,2 mln zł.

Historia tego obiektu jest niezwykle bogata. Przed II wojną światową mieścił się tutaj duński wicekonsulat. Kiedy w latach 70. powstawało województwo elbląskie, swoją siedzibę znalazło tu Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego. Ostatnim użytkownikiem był Urząd Kontroli Skarbowej, który opuścił budynek sześć lat temu. Od tego czasu zabytkowa kamienica przy ul. Garbary stoi pusta.

Do miejskich zasobów nieruchomość trafiła w 2020 r. Ratusz wymienił się wówczas ze Skarbem Państwa na obiekt przy ul. Czerniakowskiej, gdzie mieści się bursa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych. W 2023 r. radni zgodzili się na sprzedaż kamienicy przy ul. Garbary, jednak od tamtej pory miastu nie udaje się znaleźć nabywcy.

Pierwszy przetarg ogłoszono w 2024 r., ale nie zgłosił się wówczas żaden chętny. Rzeczoznawca wycenił wtedy nieruchomość na 3 mln 565 tys. zł (sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT). Po dwóch latach wycena wzrosła jednak do 4,2 mln zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyszły właściciel może przeznaczyć obiekt na mieszkania oraz nieuciążliwe usługi – m.in. handel, biura czy gastronomię.