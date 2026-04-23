Szatnie za pół miliona

Na taką kwotę opiewa jedyna oferta złożona w postępowaniu przetargowym na modernizację szatni na lodowisku Helena.

Przypomnijmy: W ramach inwestycji zostaną wyremontowane cztery pomieszczenia szatniowo-sanitarne w obrębie lodowiska „Helena”. M. in. jeden z sanitariatów zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oprócz tego zostanie wymieniona instalacja wodno-kanalizacyjna, grzewcza, elektryczna. Do szatni i sanitariatów trafi też nowe wyposażenie.

W ramach postępowania przetargowego wpłynęła tylko jedna oferta: od firmy Izabela Mielewczyk KAMBUD ze Starogardu Gdańskiego. Swoje usługi wyceniła na 505 tys. zł. Urzędnicy na tę inwestycję przeznaczyli okrągły milion, w związku z tym złożona oferta mieści się w ich limicie.

Obecnie trwa badanie oferty. Jeżeli dojdzie do podpisania umowy, firma będzie miała cztery miesiące na wykonanie inwestycji. Przypomnijmy, że w planach jest także modernizacja oświetlenia na lodowisku.