Trzy chętne firmy na remont galerii

Elbląg otrzymał 3,3 mln zł dofinansowania z rządowego programu Polski Ład na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w Galerii EL. W postępowaniu dotyczącym tych zadań zgłosiły się trzy firmy.

- Roboty budowlane i konserwatorskie zachowanych murów, zabudowań wokół dawnego klasztoru podominikańskiego, roboty ziemne i nawierzchniowe - w tym prace związane z lokalnym obniżeniem terenu oraz wykonaniem odcinkowej skarpy, prace konstrukcyjne związane ze stabilizacją istniejących struktur murów, prace naprawcze i izolacyjne części podziemnych murów, prace naprawcze i konserwatorskie części nadziemnych murów – to prace, o których czytamy w dokumentach przetargowych.

Jak już informowaliśmy, remont przejdą również kruchta wejściowa, krużganek, prezbiterium oraz pomieszczenia biurowe i archiwum, a także epitafia i płyty nagrobne znajdujące się w krużganku. Miasto chce wydać na realizację inwestycji niespełna 3,5 mln zł.

W przetargu zgłosiły się trzy podmioty. Firma Milena Górska Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe z Gronowa Górnego swoje usługi wyceniła na ponad 2,3 mln zł; Katanga Grzegorz Kwapisiewicz Sp. z o.o. z Parszowa na ponad 6 mln zł; BiT Dariusz Brodziak z Elbląga na niespełna 4,5 mln zł.

Firma, która zostanie wyłoniona w przetargu, będzie miała 16 miesięcy od daty udzielenia zamówienia na wykonanie prac, teraz nad ofertami pochylą się urzędnicy.