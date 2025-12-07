Pomogli policji w ujęciu kierowcy

Zauważyli, że seat jedzie zygzakiem. Wykorzystali sytuację, kiedy kierowca seata zatrzymał się, wtedy zabrali mu kluczyki i zawiadomili policję.

Pewne małżeństwo, które jechało za osobowym seatem, (6 grudnia, około godziny 18) zwróciło uwagę na styl jazdy samochodu. A była to jazda zygzakiem oraz wjeżdżanie na krawężniki. Pojechali za nim i gdy nadarzyła się okazja, bo mężczyzna zatrzymał się, zabrali mu kluczyki od auta i wezwali na miejsce policję.

Mężczyzna wyrwał się i... uciekł do pobliskiego mieszkania. Małżeństwo wskazało policjantom, które to mieszkanie. W konsekwencji policjanci dostali się do wnętrza i przebadali 54. latka alkotestem. Wynik badania wskazał 2,68 promila alkoholu w organizmie. Policjanci wykonali kilka badań w określonym odstępie czasu w celu tzw. retrospekcji.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości 54-latkowi może grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz przepadek pojazdu.