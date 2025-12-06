Trwa Jarmark Bożonarodzeniowy

Przechodzimy przez Magiczną Bramę Elfów (w tej roli Brama Targowa) i możemy zacząć się zastanawiać, od czego zacząć mikołajkowe zakupy. Czy najpierw coś zjeść, obejrzeć występy, a może kupić pamiątkę? Zobacz zdjęcia.

W piątek (5 grudnia) rozbłysła miejska choinka. Na Starym Mieście stanęły stragany, a w nich... różności: od czegoś tradycyjnych pajd chleba ze smalcem, poprzez czapki, a nawet pościel. Do wyboru do koloru...

A po zakupach można uczestniczyć w rozmaitych wydarzeniach kulturalno-rekreacyjnych. Co się dzieje podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego przeczytasz tutaj.